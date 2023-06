Aurore Cohen, co-fondatrice de TIME4BIZ qui compte déjà une trentaine de membres actifs, s’apprête à lancer la semaine des entrepreneurs

TIME4BIZ, le club business qui relie les entrepreneurs francophones israéliens, européens et canadiens, propose une semaine de networking digital.

"Nous sommes impatients ! Durant cinq jours, nous créerons des ponts entre des entrepreneurs francophones d’Israël, de Suisse, de Belgique et du Canada, afin de mettre en place un véritable réseau, poser les bases d'un business avec Israël ou tout simplement échanger des conseils. Mais aussi faire découvrir les tendances à venir, en terme d’innovation, de ressources humaines, formation, coaching…."

Aurore Cohen, co-fondatrice de la toute jeune entreprise TIME4BIZ qui compte déjà une trentaine de membres actifs, s’apprête à lancer la semaine des entrepreneurs depuis Tel-Aviv. Chaque jour du 5 au 9 juin, des experts issus de différents horizons, seront interviewés toutes les heures lors de webinar, sur des sujets en liens avec l’entreprenariat. Ils exposeront des astuces, des outils, des conseils, des solutions, services, produits, auprès d’un public de dirigeants d’entreprises, DRH, Managers, basés entre France, Belgique, Suisse et Israël !

@deboart.photography Evènement TIME4BIZ

Entre 60 et 350 participants sont attendus pour chacun d’entre eux, selon la thématique choisie. Un replay après le webinar sera multi diffusé sur les réseaux afin de booster sa visibilité pendant plusieurs semaines. Des keynotes, des sessions connect&echange, des business case, des débats, des mentors sessions, des master class... . Avec le coach David Le François, l'expert digital Yoann Benchetrit, l'experte en ressources humaines Agathe Santelli, et de nombreux intervenants.

Les partenaires : Roche Networking, Dynabuy, The Connections, l’Union des indépendants et The Global Network of Jewish Women Entrepreneurs