Israël : bond des dépenses en cartes de crédit

Les données de la SBA (Automated Bank Services) montrent que les Israéliens ont atteint un nouveau record de dépenses par carte de crédit en ligne

Les Israéliens ont dépensé 40,9 milliards de shekels (plus de 10.3 milliards d'euros) en cartes de crédit au mois de mai, selon les dernières données de la SBA (Automated Banking Services), soit une hausse 9,2 % par rapport à avril - et de 7,2 % par rapport à mai de l'année dernière.

Cette augmentation est notamment due à une hausse des transactions en ligne effectuées par les Israéliens. Par ailleurs, un record a été établi pour les dépenses en ligne des Israéliens par carte de crédit, atteignant 23,94 milliards de shekels (soit plus de 6 milliards d'euros) pour le mois de mai.

Le volume des achats réalisés lors de transactions physiques s'est élevé à 16,9 milliards de shekels (plus de 4 milliards d'euros), soit une augmentation de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit des achats effectués directement auprès des commerces à l'aide de cartes de crédit et de portefeuilles numériques.

"En mai, l'économie israélienne a retrouvé une tendance à la croissance des dépenses par carte de crédit. Les données indiquent clairement que le public israélien se tourne de plus en plus vers l'utilisation des cartes de crédit au détriment des autres moyens de paiement tels que les espèces et les chèques. L'augmentation des dépenses par rapport à l'année précédente a été observée dans tous les principaux secteurs de consommation de l'économie", a commenté Tali Hollenberg, vice-président de la société Sheba.