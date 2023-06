En France en avril, il fallait débourser en moyenne 32,6% de plus que quatre ans plus tôt pour le même trajet en avion

Les prix élevés des billets d'avion risquent de s'installer dans la durée, malgré la baisse récente des cours du pétrole, s'accordent à dire professionnels et experts du secteur aérien. En 2022, le retour graduel de la demande de voyages après la levée des restrictions de déplacement liées au Covid-19 dans plusieurs régions du monde avait déjà donné le signal d'un renchérissement des tarifs.

Mais cette année, alors que les compagnies aériennes pensent retrouver quasiment le nombre de passagers d'avant-crise, la valse des étiquettes atteint son paroxysme. En France en avril, il fallait débourser en moyenne 32,6% de plus que quatre ans plus tôt pour le même trajet en avion, selon la Direction générale de l'aviation civile.

Cette hausse atteignait même 51% pour voler vers l'Asie-Pacifique. Et ce, bien que les cours du kérosène aient connu une accalmie, après le pic atteint dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022. Représentant entre 25 et 30% des coûts des compagnies, les carburants ont normalement un effet sensible sur les prix des billets, à la hausse comme à la baisse. Pourtant, la décrue se fait attendre.

Au-delà du carburant, "les coûts de la main-d’œuvre, d'autres coûts liés à la chaîne d'approvisionnement (...) sont plus élevés ou sont en train d'augmenter", a observé en début de semaine à Istanbul Marie Owens Thomsen, économiste en chef de l'Iata.

"Il faut que les compagnies trouvent une façon de couvrir ces coûts ou elles vont recommencer à perdre de l'argent", alors qu'elles reviennent à peine dans le vert et doivent rembourser les dettes colossales contractées pendant le Covid-19, a-t-elle ajouté lors de l'assemblée générale de son association qui fédère 300 transporteurs aériens du monde entier.

Le sujet principal, pour Vik Krishnan, spécialiste du secteur aérien au sein du cabinet de conseil en stratégie McKinsey, réside désormais "moins dans les prix du pétrole que dans le fait qu'il n'y a pas assez de sièges d'avions disponibles, et trop de monde qui veut s'y asseoir".

En outre se pose le sujet du "coût de la main-d’œuvre, de nombreuses compagnies ont dû renégocier à la hausse leurs accords salariaux avec leurs pilotes et personnels de cabine", observe Geoffrey Weston, consultant du cabinet de conseil Bain & Company.

"Il n'y a pas beaucoup de facteurs qui vont faire baisser les prix des billets", résume Pascal Fabre, spécialiste du secteur aérien chez AlixPartners.