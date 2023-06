La chaîne ne devrait toutefois pas fonctionner sous sa marque internationale, mais adopter une marque locale

Le géant de la distribution française, Auchan, avec un chiffre d'affaires annuel de près de 34 milliards d'euros, prévoit de s'implanter en Israël, a rapporté dimanche le journal économique The Marker. La chaîne qui propose une variété de produits, de l'alimentation aux équipements ménagers et aux jouets, ne devrait toutefois pas fonctionner sous sa marque internationale mais adopter une marque locale. Le distributeur, qui étudie la possibilité d'entrer sur le marché israélien depuis plus de six mois, a étudié plusieurs partenariats possibles.

L'arrivée d'Auchan, quel que soit son futur nom, s'imposerait comme un sérieux concurrent à Carrefour sur le marché israélien, avec de possibles retombées très positives pour les consommateurs israéliens éprouvés par la cherté de la vie.

Certains observateurs ont toutefois estimé que le coût de la vie élevé en Israël, avec des prix de la nourriture et des articles de toilette significativement plus importants qu'en Europe, pourrait être intéressant pour les entreprises internationales qui pourraient, tout en proposant des prix attractifs par rapport au marché, augmenter aussi leurs bénéfices habituels.

Le groupe français Carrefour a inauguré, le mois dernier, 50 magasins en Israël, où il est devenu le premier distributeur étranger à s'implanter, avec une promesse de faire baisser les prix.

JACK GUEZ / AFP Le PDG de Carrefour Alexandre Bompard, lors de l'inauguration de l'hypermarché de Raanana, en Israël

Auchan avait déjà montré un intérêt pour Israël il y a une décennie, lorsque Henri Matias, le vice-président de l'entreprise, avait visité plusieurs usines israéliennes, principalement dans le secteur du plastique. Malgré son admiration pour l'industrie israélienne, Henri Matias avait reconnu que l'image d'Israël dans les médias européens, principalement en raison du conflit avec les Palestiniens, pouvait décourager certaines entreprises.