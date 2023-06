Israël : l'aéroport Ben Gourion devrait accueillir 9,2 millions de voyageurs cet été, un record

"Les Israéliens dépensent maintenant leur argent à l'étranger au lieu de soutenir l'économie locale et les emplois dans le secteur du tourisme"

Le ministère israélien des Transports a annoncé mercredi que l'aéroport international Ben Gourion devrait accueillir 2,2 millions de passagers en juin, soit une hausse de 4% par rapport à la saison record de 2019. Par ailleurs, 9,2 millions de passagers sont attendus d'ici octobre, ce qui représente une augmentation de 9% du trafic aérien. La Turquie semble être la destination la plus populaire.

Toutes les demandes de vols soumises par les compagnies aériennes pour augmenter leurs vols réguliers vers et depuis Israël ont été acceptées, avec la Turquie en tête des destinations privilégiées, selon le ministère.

La ministre des Transports, Miri Regev, a déclaré que cette augmentation des voyages en Israël témoignait d'une économie solide et d'une perception positive du pays par ses citoyens, bien que certains experts ne partagent pas cet avis.

Yossi Fattal, PDG de l'Association des voyagistes, a déclaré à Ynet que les Israéliens choisissaient de partir en vacances à l'étranger principalement en raison du coût élevé du tourisme national. "Israël est le pays le plus cher au monde en matière de tourisme, selon une étude du Forum économique mondial portant sur 117 pays", a-t-il déclaré. "Auparavant, le gouvernement se réjouissait de chaque touriste qui arrivait et de chaque Israélien qui passait ses vacances dans le pays. Les Israéliens dépensent maintenant leur argent à l'étranger au lieu de soutenir l'économie locale et les emplois dans le secteur du tourisme", a-t-il ajouté.

Arie Leib Abrams/Flash90 Des voyageurs à l'aéroport international Ben Gurion près de Tel Aviv, Israël, le 30 mai 2022.

Le ministère a déclaré que l'Autorité aéroportuaire d'Israël (IAA) avait pris les mesures nécessaires pour faire face à l'afflux de passagers en augmentant les effectifs, en renforçant les services aux passagers et en augmentant la présence du personnel d'encadrement dans les terminaux. Des bornes en libre-service ont également été installées pour le contrôle des passeports et l'enregistrement en ligne afin de réduire les temps d'attente.

Les passagers sont invités à arriver au moins trois heures avant le départ, à effectuer leur enregistrement en ligne depuis chez eux et à faire preuve de patience et de compréhension, a déclaré le ministère.