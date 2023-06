Robert Kiyosaki prédit "le plus grand crash immobilier de tous les temps" en 2023

L'auteur à succès du livre "Père riche, père pauvre" estime que l'effondrement du marché immobilier dépassera de loin la crise financière de 2008

Robert Kiyosaki, l'auteur à succès du livre "Père riche, père pauvre", a mis en garde contre un effondrement imminent du marché immobilier, qui selon lui dépassera de loin la crise financière de 2008. Kiyosaki a indiqué sur Twitter que le crash immobilier de 2023 serait sans précédent, et prédit une dévaluation de 70% des bâtiments à San Francisco. Il a ainsi recommandé aux investisseurs de se protéger en achetant de l'or, de l'argent et du Bitcoin.

L'auteur, dont le livre a été vendu à plus de 32 millions d'exemplaires dans le monde, a maintes fois averti du potentiel crash du marché immobilier. Il a notamment souligné l'impact potentiel des hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale sur les actions, les obligations, l'immobilier et le dollar américain.

https://twitter.com/i/web/status/1666655120506105860 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Récemment, Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a exprimé des inquiétudes similaires, affirmant fin mai sur Twitter que l'immobilier commercial "fondait rapidement" et que les "valeurs immobilières" seraient les prochaines à chuter.

Certains, dont la gouverneure de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, et Glenn Kelman, PDG de Redfin, ont toutefois affirmé leur désaccord avec ces prédictions.

Kiyosaki a abandonné l'immobilier comme recommandation d'investissement, citant l'influence croissante des "marxistes" sur la politique américaine, et prévoyant une hausse des taxes foncières et des contrôles des loyers. En février dernier, l'auteur a estimé que d'ici 2025, le prix de l'or atteindrait 5000 dollars et que le bitcoin grimperait à 500 000 dollars. Selon lui, "la confiance dans le dollar américain, de l'argent faux, sera détruite, alors que l'or et l'argent sont l'argent de Dieu, et le bitcoin, l'argent du peuple.”