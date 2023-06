Israël va construire un câble de fibre optique reliant l'Europe et l'Asie

Le câble exploité par le groupe EAPC sera installé le long d'un oléoduc en Israël et sera relié aux câbles sous-marins qui atteignent les côtes israéliennes

Israël va construire un câble de fibre optique de 254 kilomètres entre la Méditerranée et la mer Rouge, créant ainsi un lien continu entre l'Europe et les pays du Golfe et d'Asie, a déclaré dimanche le ministère des Finances. Le groupe énergétique public EAPC (Eilat-Ashkelon Pipeline Company) disposera le câble le long d'un oléoduc qu'il exploite en Israël, du port méditerranéen d'Ashkelon à Eilat, au nord de la mer Rouge, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Selon Itzik Levy, directeur général de EAPC, ce projet "fera d'Israël un pont terrestre de communication reliant les pays du Golfe et l'Asie à l'Europe". Le câble sera relié aux câbles sous-marins qui atteignent les côtes israéliennes. Il sera mis à la disposition de toute entreprise de télécommunications titulaire d'une licence en Israël dans le cadre d'un bail de 25 ans, a déclaré le ministère.

Nati Shohat/Flash90 Un employé de Bezeq installe une fibre optique pour l'Internet, dans le centre de Jérusalem

Des groupes de défense de l'environnement ont tiré la sonnette d'alarme sur les dangers des activités d'EAPC, remettant en question son bilan en matière de sécurité. Un incident survenu en 2014 a accentué ces préoccupations lorsque qu'une fuite dans l'oléoduc a entraîné l'inondation d'une réserve naturelle désertique avec pas moins de 5 millions de litres de pétrole. Le ministère a déclaré que le déploiement de la fibre optique le long du tracé de l'oléoduc permettra de surveiller toutes les perturbations et de détecter d'éventuelles fuites.