Israël : en 10 ans, l'industrie du gaz naturel est devenu "un moteur de croissance"

L'Etat hébreu a économisé plus de 80 milliards d'euros grâce à la production de gaz naturel au large de ses côtes

La révolution du gaz naturel en Israël a eu un impact économique considérable, selon un rapport de la société de conseil BDO. Au cours des dix dernières années, Israël a économisé plus de 316 milliards de shekels (79,9 milliards d'euros) grâce à la production de gaz naturel au large de ses côtes, positionnant l'État juif comme une puissance du secteur.

Selon le rapport, publié à l'occasion du dixième anniversaire de la production de gaz naturel à partir du champ gazier Tamar, ces économies se divisent en deux catégories principales. D'une part, l'utilisation du gaz naturel a permis des économies d'énergie estimées à 126 milliards de shekels (31,86 milliards d'euros). D'autre part, le remplacement du charbon et d'autres combustibles polluants par le gaz naturel a permis d'économiser environ 190 milliards de shekels (48 milliards d'euros) en coûts liés à la pollution.

Ces économies ont bénéficié directement aux ménages, avec une économie moyenne de plus de 120 000 shekels par famille au cours de la dernière décennie. La production de gaz naturel a connu une augmentation remarquable, atteignant une hausse de 400 % par rapport à la décennie précédente. Les réserves totales de gaz naturel en Israël ont également augmenté, passant de 780 milliards de mètres cubes en 2012 à 1 087 milliards de mètres cubes aujourd'hui, grâce à de nouvelles découvertes et à des estimations mises à jour.

AP/Ariel Schalit 2020 © Le champ gazier israélien offshore Leviathan en mer Méditerranée

Les gains économiques liés à l'industrie du gaz naturel devraient se poursuivre, avec des prévisions indiquant que d'ici 2030, 70 milliards de shekels supplémentaires (17,7 milliards d'euros) entreront dans les caisses de l'État grâce au gaz naturel. À plus long terme, on estime que d'ici 2050, les paiements directs aux caisses de l'État dépasseront les 300 milliards de shekels (75,87 milliards d'euros).

Israël se classe par ailleurs au troisième rang en termes de réserves de gaz naturel par habitant, avec des réserves deux fois plus importantes que celles du Canada et presque trois fois plus importantes que celles des États-Unis.

Amir Foster, directeur de l'Association israélienne du gaz naturel, a souligné l'importance de l'industrie du gaz naturel en tant que moteur de croissance pour l'économie israélienne, qui "l'a immunisée contre la crise énergétique qui secoue le monde".