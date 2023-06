Israël progresse dans le classement mondial de la compétitivité économique de l'IMD

L'Etat hébreu a gagné deux places par rapport à l'année précédente, se classant désormais 23e sur 64 pays développés

Israël progresse dans le classement mondial de la compétitivité, selon le rapport annuel de l'International Institute for Management Development (IMD) basé en Suisse. Le pays a gagné deux places par rapport à l'année précédente, se classant désormais 23e sur 64 pays développés. Bien que ce classement soit inférieur à la 21e place atteinte en 2018, il marque une amélioration par rapport à la 27e place de l'année dernière.

L'IMD, un institut de recherche économique réputé, évalue chaque année la compétitivité des économies nationales en se basant sur quatre critères : la performance économique, l'efficacité des entreprises, l'efficacité des pouvoirs publics et les infrastructures.

Dans le classement actuel, Israël devance le Royaume-Uni (29e) et la France (33e), mais se trouve derrière les États-Unis qui occupent la neuvième place. Le Danemark est en tête du classement pour la deuxième année consécutive, suivi de l'Irlande et de la Suisse.

Le rapport de l'IMD souligne que bien qu'Israël a progressé dans les performances économiques et l'efficacité des entreprises cette année, il a en revanche régressé en termes d'efficacité du gouvernement et des infrastructures. Les domaines où Israël excelle sont la recherche et le développement en proportion du PIB, la croissance économique réelle, l'esprit d'entreprise, la main-d'œuvre qualifiée, la création de startups et l'utilisation du Big Data. En revanche, des défis subsistent en ce qui concerne le taux de participation à la main-d'œuvre, les investissements dans les infrastructures de communication et d'information, ainsi que la représentation des femmes dans les postes de direction.

L'IMD recommande à Israël de relever plusieurs défis pour améliorer sa compétitivité, notamment l'augmentation de la productivité dans le commerce et les services, la réduction de la bureaucratie, l'investissement dans les infrastructures et le renforcement de la concurrence dans l'industrie alimentaire.