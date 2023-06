Israël : les exportations de carottes et de pommes de terre battent des records

L'industrie maraîchère israélienne comprend une grande variété de cultures en plein air et sous serre dans toutes les régions du pays

Les exportations de carottes et de pommes de terre en provenance d'Israël atteignent des niveaux record cette année. Ces chiffres impressionnants sont attribuables au réchauffement climatique, qui a entraîné des sécheresses en Espagne, au Portugal et en Italie, tandis que les agriculteurs israéliens ont bénéficié d'un hiver pluvieux.

Oren Barnea, président de l'Organisation des producteurs de légumes d'Israël, a indiqué que les exportations connaissaient une nette augmentation par rapport aux années précédentes. "Les exportations de pommes de terre ont augmenté de 140 000 tonnes à 200 000 tonnes, avec une augmentation de 10 % du prix pour les agriculteurs. Dans le même temps, les exportations de carottes ont bondi de 15 000 à 50 000 tonnes, avec une hausse des prix de 20 % par rapport à l'année précédente", a-t-il déclaré.

Auparavant, la Russie était le principal marché d'exportation d'Israël pour les pommes de terre et les carottes, mais depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, la guerre a entravé l'acheminement des produits vers ce pays. L'effondrement du rouble russe et l'incapacité des importateurs à payer en devises étrangères ont aggravé la situation.

Gili Yaari / Flash 90. Des femmes du nord d'Israël cueillent des pommes de terres dans la vallée de Hefer. 9 novembre 2007

L'industrie maraîchère israélienne s'étend sur environ 550 000 dounams et comprend une grande variété de cultures en plein air et sous serre dans toutes les régions du pays, permettant une production maraîchère continue tout au long de l'année, selon le ministère de l'Agriculture. En 2020, environ 2,3 millions de tonnes de légumes ont été produites, destinées à la consommation intérieure, à la transformation industrielle et à l'exportation.