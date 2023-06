Lors d'un événement marquant les 20 ans du plan économique de 2003, le PM a souligné le rôle clé de l'économie israélienne dans le domaine des connaissances

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a estimé qu'Israël a la capacité de figurer parmi les 10 économies les plus fortes au monde, lors d'un événement marquant les 20 ans du plan économique de 2003, qu'il avait lui-même dirigé en tant que ministre des Finances. Le plan comprenait notamment une importante baisse des impôts, une refonte du système des retraites et de l'assurance maladie, ainsi que des coupes importantes dans le budget et en particulier dans les allocations.

Amos Ben-Gershom/GPO Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'adresse à des fonctionnaires du ministère des Finances à Jérusalem le 28 juin 2023

Durant cet événement organisé par la division du budget du ministère des Finances, Netanyahou a évoqué les progrès économiques d'Israël et souligné le rôle clé de l'économie israélienne dans le domaine des connaissances, déclarant : "Nous avons une économie à forte intensité de connaissances - nous avons maintenant 20 % des start-ups dans l'IA, et un peu plus dans la cybernétique". Dans ces secteurs, "les États-Unis occupent la première place dans le monde, nous la deuxième, et nous ne représentons qu'un millième de la population mondiale. Nous pouvons facilement figurer parmi les dix premières économies du monde."

Le Premier ministre a souligné les réalisations économiques du pays, mettant en avant trois mesures clés : la maîtrise des dépenses publiques, la réduction des impôts et la réforme Becher. Il a également évoqué les défis auxquels Israël est confronté, notamment dans le domaine du marché du crédit, et a exprimé sa volonté de trouver des solutions pour créer des sources de crédit supplémentaires.

Il a conclu son discours en appelant à la poursuite des efforts pour améliorer l'économie, et en soulignant que la responsabilité de réaliser cette vision reposait sur les épaules des responsables gouvernementaux et des professionnels présents lors de l'événement.