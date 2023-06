Les autorités veulent améliorer l'accueil de l'aéroport alors que 25 millions de passagers devraient y transiter dans les prochains mois

Face à l'afflux attendu de 25 millions de passagers à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, le ministère des Transports et l'Autorité des aéroports israéliens ont annoncé l'extension des services de restauration et des locaux commerciaux. Le plan prévoit ainsi l'ajout de 16 nouveaux points de restauration et cafés dans les deux terminaux de l'aéroport.

Arie Leib Abrams/Flash90 Passagers au Duty Free du Terminal 1, à l'aéroport international Ben Gurion

La première phase du projet verra l'ajout de 11 nouveaux points de restauration, suivie d'une deuxième phase d'ajout de cinq autres, avant l'expansion prévue de la zone de Duty Free. Les autorités lancent donc des appels d'offres qui incluent l'exploitation de cafés dans les terminaux 1 et 3, une pizzeria, une boulangerie et un café dans le hall du Skyscraper du Terminal 3, ainsi que l'exploitation d'un complexe de vente de plats cuisinés emballés, un restaurant asiatique et une épicerie fine.

Arie Leib Abrams/Flash90 Passagers dans le Duty Free de l'aéroport international Ben Gurion près de Tel Aviv, le 1er février 2023

Le ministère a déclaré que ces améliorations seront apportées à l'occasion du dixième anniversaire de la réforme "Ciel ouvert" et des deux ans du lancement des vols vers les Émirats.

La ministre des Transports, Miri Regev, a souligné l'importance de rendre l'aéroport plus accueillant et agréable pour les passagers. "L'augmentation accélérée du trafic passager montre la force de l'économie israélienne et l'attractivité de l'État d'Israël pour des millions de touristes et d'hommes d'affaires. L'aéroport d'Israël est la principale porte d'entrée et de sortie de l'État d'Israël, et notre objectif est de faire en sorte que le transit par celui-ci soit facile et rapide, et que les zones d'attente soient agréables et accueillantes", a-t-elle affirmé.