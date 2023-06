Le plan du gouvernement israélien visant à réformer le système judiciaire du pays a également nui à la levée de fonds

Les levées de fonds des entreprises technologiques israéliennes ont chuté de 65 % au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'année dernière, selon des données publiées mercredi, les troubles politiques dans le pays ayant exacerbé le ralentissement mondial du secteur, a rapporté l'agence de presse Reuters.

Les entreprises ont levé un total de 1,78 milliard de dollars au deuxième trimestre, soit à peu près le même montant qu'au premier trimestre, mais en baisse de 65% par rapport aux plus de 5 milliards de dollars de la même période de l'année dernière, selon les données préliminaires du Centre de recherche IVC et de LeumiTech.

Les entreprises technologiques israéliennes ont levé près de 16 milliards de dollars en 2022, mais c'était principalement au cours du premier semestre, avant que le ralentissement économique mondial, la hausse des taux d'intérêt et la faiblesse des marchés boursiers ne frappent. Entre avril et juin, il n'y a eu que 100 transactions et une seule a dépassé les 200 millions de dollars, selon Reuters.

Hadas Parush/Flash90 View of the green rooftop at the Start-Up Central offices in Tel Aviv, Israel, on February 21, 2019.

La haute technologie a été le secteur à la croissance la plus rapide en Israël pendant une décennie, représentant 14 % des emplois et près d'un cinquième de la production économique. Les innovations du pays en matière de cybersécurité, d'intelligence artificielle et d'autres domaines ont été adoptées dans le monde entier. Mais un ralentissement dans le secteur s'est aggravé en 2023, exacerbé par les troubles politiques, a rapporté lundi l'Autorité israélienne de l'innovation, soutenue par l'État, avertissant que le pays pourrait se détacher des tendances plus larges vers une reprise mondiale. Le plan du gouvernement israélien visant à réformer le système judiciaire du pays a également nui à la levée de fonds, de nombreux investisseurs se méfiant et déclarant ne pas investir dans le pays lorsque les contrôles et les équilibres sont menacés.