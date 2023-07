Le Waldorf Astoria de Jérusalem dans le top 5 des meilleurs hôtels d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient

C'est la quatrième fois en cinq ans que l'hôtel israélien est primé par le magazine Travel + Leisure

L'hôtel Waldorf Astoria de Jérusalem s'est classé dans le top 5 des meilleurs hôtels d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient pour l'année 2023, par le prestigieux magazine de voyage Travel + Leisure. Chaque année, le magazine organise un concours dans lequel les lecteurs partagent leurs expériences de voyage et votent pour les meilleurs hôtels, centres de villégiature, villes, îles, bateaux de croisière, spas et compagnies aériennes, parmi d'autres catégories. Cette année, environ 165 000 lecteurs ont participé à l'enquête, exprimant plus de 685 000 votes pour près de 8 500 propriétés uniques à travers le monde.

Amit Giron Le Waldorf Astoria Hotel Jerusalem

Le Waldorf Astoria Hotel Jerusalem, qui est le seul établissement israélien de la liste, a été classé quatrième derrière le Burj Al Arab à Dubaï, la Mamounia et le Four Seasons à Marrakech. Il devance en revanche le Four Seasons du Caire. Les évaluateurs ont accordé à l'hôtel Waldorf Astoria de Jérusalem une note impressionnante de 92,80 sur 100. C'est la quatrième fois que cet hôtel reçoit cette distinction du magazine Travel + Leisure, après avoir été primé en 2018, 2017 et 2020.

Le magazine, qui célèbre cette année son 25e anniversaire, est considéré comme l'un des leaders mondiaux dans le domaine du tourisme, notamment dans les pays anglophones. Basé à New York, il est publié mensuellement et atteint environ 16 millions de lecteurs par mois, principalement des voyageurs actifs utilisant le magazine pour planifier leurs vacances et leurs voyages d'affaires.

Amit Giron L'hôtel Waldorf Astoria de Jérusalem

L'hôtel Waldorf Astoria de Jérusalem a été construit sur les fondations du célèbre Palace Hotel, un établissement de luxe historique. Il est considéré comme l'un des projets hôteliers les plus coûteux d'Israël, avec un investissement d'environ 150 millions de dollars. L'hôtel dispose de 226 chambres, dont 29 suites, d'une salle de bal magnifique, de salles de réunion sophistiquées, de restaurants gastronomiques, d'un spa de luxe et d'un très haut niveau de service.