Israël : les prix à la consommation restent stables en juin

L'indice des prix à la consommation est resté inchangé en juin, ramenant le taux d'inflation annuel à 4,2 %

L'indice des prix à la consommation en Israël est resté stable en juin, déjouant les pronostics selon lesquels les prix continueraient d'augmenter, selon le Bureau central des statistiques (IPC).

L'inflation, qui est tombée à 4,2 %, contre 4,6 % le mois précédent, a progressivement diminué depuis qu'elle a atteint un sommet de 5,2 % en février. Les principales hausses de prix en juin ont touché les produits alimentaires, qui ont augmenté de 0,6%, les soins de santé (de 0,4%), ainsi que l'éducation, la culture et les loisirs, qui ont augmenté de 0,2%.

Yossi Aloni/Flash90 Supermarché à Rishon Letzion (centre d'Israël)

Les principales baisses de prix concernent les fruits et légumes frais ( de 4,6%), l'habillement et les chaussures (de 3%), et les meubles et l'équipement ménager (de 0.8%). Cependant, les loyers des appartements ont augmenté de 0,5% au mois de juin. En début de semaine, la Banque d'Israël a décidé de maintenir son taux d'intérêt de référence à 4,75 %, compte tenu du ralentissement de la consommation.

Le ralentissement correspond aux tendances observées aux États-Unis et ailleurs, alors que des taux d'intérêt plus élevés limitent les emprunts, ce qui affaiblit la demande et fait baisser les prix.