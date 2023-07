Israël : près de 70 % des start-up ont commencé à retirer leurs fonds du pays (enquête)

"Les actions des entreprises et des investisseurs pour retirer leurs activités d'Israël, ont considérablement augmenté au cours des trois derniers mois"

68 % des start-up en Israël ont commencé à prendre des mesures - financières et juridiques - pour retirer leurs fonds, modifier le lieu d'enregistrement de l'entreprise (la sortir d'Israël), procéder à leur délocalisation ainsi qu'à des licenciements des salariés après le projet de réforme judiciaire, selon une enquête menée par l'association Startup Nation Central auprès de 7 600 PDG et entrepreneurs de start-up, dirigeants de centres de développement international et investisseurs.

22% des entreprises ont indiqué avoir déjà fait sortir leurs fonds d'Israël et ce phénomène devrait se poursuivre, selon des investisseurs. 8 % des entreprises ont déclaré avoir déjà commencé à changer le lieu d'enregistrement des sociétés et 29 % ont l'intention de le faire dans un proche avenir. Par ailleurs, 78% des cadres du secteur de la high-tech rapportent déjà que la réforme a des effets négatifs sur l'activité de leur entreprise et 72% des investisseurs s'attendent à un effet négatif continu sur les investissements dans les nouvelles entreprises. L'autre conséquence de la réforme est que la reprise de la haute technologie pourrait ignorer le marché local. En effet, 65 % des investisseurs voient déjà des signes de reprise aux États-Unis, contre seulement 12 % par rapport à l'Etat hébreu.

Le PDG de Start-Up Nation Central, Avi Hasson, a expliqué à Channel 12 ce qui l'a poussé à mener cette enquête. "Par notre rôle, nous sommes en contact permanent avec l'écosystème, les petites et grandes entreprises, les multinationales et les investisseurs - et nous entendons pas mal d'anecdotes sur les dégâts de la réforme. Nous entendons parler de multinationales qui ont mis Israël sur leur liste de surveillance, avec l'Ukraine - juste pour que vous compreniez où nous en sommes", a-t-il déclaré à Channel 12. "Nous entendons parler de fonds de capital-risque israéliens qui n'investiront plus uniquement en Israël, mais qui diversifient leur portefeuille vers d'autres pays. Ce que nous voulions avec cette enquête, c'était comparer ce que nous entendions avec des données concrètes. C'est un fait, les préoccupations que nous entendues se sont transformées en réalité sur le terrain", a-t-il affirmé.

Hadas Parush / Flash90 Vue des bureaux de Jerusalem Venture Partners (JVP) à Jérusalem, le 18 février 2019. JVP crée et investit dans des centaines de start-up en Israël, aux États-Unis et en Europe

"Les actions des entreprises et des investisseurs pour retirer leurs activités d'Israël ont considérablement augmenté au cours des trois derniers mois. Des processus tels que le déplacement d'une entreprise à l'étranger ou son ouverture en premier lieu en dehors d'Israël sont des processus avec lesquels il sera difficile de revenir en arrière", a-t-il souligné. "En tant qu'organisation dont le rôle est de renforcer l'industrie de haute technologie en Israël et de préserver sa résilience, il est de notre devoir de refléter les données aux politiques en Israël, et de fournir une image à jour de ce qui se passe sur le terrain", a poursuivi le PDG de Startup Nation Central.

"Le fait que le secteur de la haute technologie, qui est si important pour l'économie, soit devenu ces derniers mois un secteur qui fait entendre sa voix sur de vastes questions est une bonne nouvelle - et mérite d'être écouté", a ajouté l'ex-scientifique en chef du ministère de l'Économie de l'État d'Israël. Les avertissements de Startup Nation Central concernant la réforme judiciaire et les dommages causés à la haute technologie rejoignent des avertissements similaires entendus dans le passé, notamment de la part de l'Autorité gouvernementale pour l'innovation.