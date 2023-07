Sam Altman, le PDG d'OpenAI, lance sa cryptomonnaie "Worldcoin"

Worldcoin repose sur "World ID", sorte de passeport numérique qui permet de prouver son identité en ligne sans partager de données personnelles

Sam Altman, le patron de la start-up d'intelligence artificielle OpenAI, à l'origine de ChatGPT, a lancé officiellement lundi Worldcoin, une nouvelle cryptomonnaie dotée d'un système de vérification de l'identité à partir de l'iris humain.

WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Sam Altman, le PDG d'OpenAI, auditionné par le Congrès américain le 16 mai 2023

"Il y a plus de trois ans, nous avons lancé Worldcoin avec l'ambition de créer un nouveau réseau dédié à l'authentification et aux finances, qui appartiendrait à tout le monde. Cela démarre aujourd'hui", ont indiqué lundi deux des cofondateurs de Worldcoin, Sam Altman et Alex Blania, sur le site de l'entreprise. Cette nouvelle monnaie numérique arrive alors que la réputation de l'industrie des cryptomonnaies souffre de l'effondrement spectaculaire de FTX et d'autres faillites de plateformes majeures.

Justin TALLIS (AFP/Archives) Avec le boom des cryptomonnaies fin 2017, dont le bitcoin constitue l'exemple le plus connu, le nombre de mineurs s'est multiplié

Worldcoin repose sur "World ID", sorte de passeport numérique qui permet à son propriétaire de prouver son identité en ligne sans partager de données personnelles, selon les fondateurs. Pour obtenir ce sésame, l'usager doit se soumettre à un scan de son iris par un "orb", un appareil biométrique conçu par Worldcoin. L'objectif est de réduire le risque de fraude et d'arnaque dans un secteur où le recours aux pseudonymes est courant.

Les utilisateurs sont invités à télécharger WorldApp, un portefeuille numérique qui leur permet de recevoir, à partir de lundi, des "Worldcoin token", la cryptomonnaie désormais utilisable pour les millions d'utilisateurs ayant participé à la version beta de la plateforme, a précisé Worldcoin. "Si nous réussissons, nous pensons que Worldcoin pourrait créer des opportunités économiques importantes, établir une solution fiable pour distinguer les êtres humains de l'intelligence artificielle en ligne tout en préservant la confidentialité des données (...) et au final ouvrir une voie potentielle vers un revenu minimal universel financé par l'intelligence artificielle (IA)", assurent Sam Altman et Alex Blania.