Le tramway de Tel Aviv bientôt mis en service après des améliorations du freinage de sécurité

Selon les prévisions, l'ouverture de la ligne rouge pourrait avoir lieu lors d'un vendredi du mois d'août

L'entreprise publique NTA Metropolitan Mass Transit System, qui opère le nouveau tramway de Tel Aviv, a signalé une amélioration des performances du freinage de sécurité suite à l'évaluation positive effectuée par la société d'inspection allemande (Piza). Si cette tendance positive se maintient dans les jours à venir, le tramway pourra enfin être mis en service. Selon les prévisions, l'ouverture pourrait avoir lieu lors d'un vendredi du mois d'août.

Le long retard causé par le déclenchement inopiné du freinage d'urgence n'est désormais plus un problème. Toutefois, l'ouverture officielle ne pourra avoir lieu qu'après l'approbation finale de la société d'inspection. Une date de lancement sera ensuite décidée par le comité de pilotage, tenant compte des disponibilités des hauts responsables, en particulier du Premier ministre Benjamin Netanyahou s'il décide d'y participer.

La ligne rouge, qui reliera cinq villes (Petah Tikva, Bnei Brak, Ramat Gan, Tel Aviv et Bat Yam) sur une distance de 24 kilomètres et comptera 34 stations, devrait transporter environ 234 000 passagers par jour. Initialement prévue pour octobre 2021, l'ouverture a été repoussée à novembre 2022 et a depuis été reportée à plusieurs reprises.

Omer Fichman/Flash90 Essai du nouveau tramway à Jaffa, le 17 mai 2023

Même après son ouverture, des problèmes initiaux sont anticipés. Dans la section centrale la plus fréquentée, les trains circuleront initialement toutes les six minutes au lieu de trois minutes, la fréquence maximale prévue. Cette fréquence ne sera atteinte que dans un an, à condition qu'aucun problème particulier ne survienne.

En raison de cette fréquence relativement faible, les wagons risquent d'être bondés, avec environ 600 à 700 passagers à bord de chaque train au lieu des 440 passagers prévus initialement.