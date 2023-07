Israël : bientôt un train à grande vitesse reliant Kiryat Shmona à Eilat ?

Le projet, initié par Benjamin Netanyahou et Miri Regev, doit améliorer la qualité de vie, les déplacements et les opportunités des habitants d'ici 2040

Le gouvernement israélien doit approuver dimanche un plan travail pour promouvoir un projet visant à relier les principales villes d'Israël par un réseau ferroviaire à grande vitesse, depuis Kiryat Shmona, dans le nord, jusqu'à Eilat dans le sud. Selon le projet initié par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et la ministre des Transports Miri Regev, le train reliant ces villes devra pouvoir atteindre une vitesse allant jusqu'à 250 km/h, et permettra de peupler et de développer le pays, d'améliorer la qualité de vie, les déplacements et les opportunités des habitants d'ici 2040.

Miriam Alster/FLASH90 Le train des Chemins de fer israéliens passe devant des voitures sur l'autoroute Ayalon à Tel Aviv. 28 juin 2023

Le projet comprend une nouvelle ligne de train à grande vitesse reliant Tel-Aviv, l'aéroport Ben Gourien et Beersheva, une ligne reliant Beersheva, Dimona et Eilat, et une ligne reliant Kiryat Shmona et ses environs au réseau national. Ce réseau de transport devrait contribuer à la mise en œuvre de la décision du gouvernement de déplacer les bases de l'armée dans le Néguev, ainsi qu'au développement des zones de peuplement et des bassins industriels et d'emploi.

Pour la phase de planification de ce plan, un budget de 70 millions de shekels sera alloué cette année et de 130 millions de shekels l'année prochaine. De plus, une équipe doit examiner la possibilité de construire un nombre significatif de logements et d'effectuer de nombreux aménagements le long du tracé ferroviaire.

Hadas Parush/Flash90 Vue du train et de la voie ferrée lors d'un essai du train express Jérusalem-Tel Aviv dans le centre d'Israël le 16 janvier 2018.

Les ministres explorent différentes méthodes pour réunir le budget nécessaire à ce projet. Initialement, il a envisagé d'utiliser des fonds issus d'accords internationaux d'infrastructure. Le plan consistait à établir un "train de la paix" reliant les Émirats arabes unis à Israël via l'Arabie saoudite, qui devait avoir pour terminus Eilat, et qui devait passé par Kiryat Shmona. Cette option était soutenue par Netanyahou et Regev. La ministre des Transports l'a d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises avec l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Israël. Mais les difficultés rencontrées pour normaliser les relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite ont amené le gouvernement à envisager d'autres moyens de financement.

Olivier Fitoussi/Flash90 La station de train Yitzhak Navon à Jerusalem

Selon Ynet, plusieurs patrons de casino aux États-Unis et en Europe ont proposé de financer une partie de la construction de la ligne ferroviaire en échange de la légalisation des jeux à Eilat et donc de la construction de casinos. Ces magnats ont également offert leur aide financière pour l'expansion de l'aéroport de Ramon, en échange de la création d'une zone réservée aux avions privés.