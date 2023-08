Les investissements dans le secteur technologique israélien ont chuté au premier semestre 2023

"Les marchés n'aiment pas l'incertitude", a expliqué M. Lotan, vice-président de Start-Up Nation Central

Les investissements dans les startups technologiques israéliennes ont chuté au cours du premier semestre 2023, a indiqué ce mardi un contrôleur de l'industrie technologique israélienne, citant le plan de réforme judiciaire du gouvernement, comme principal moteur du ralentissement, a rapporté mardi l'Associated Press.

Start-Up Nation Central, une organisation à but non lucratif qui suit de près l'industrie technologique israélienne, a déclaré avoir constaté une baisse de 29 % du financement privé dans la technologie israélienne au premier semestre 2023 par rapport au second semestre 2022, ainsi qu'une chute brutale de la participation des investisseurs. Les introductions en bourse et les fusions et acquisitions ont également atteint leur niveau le plus bas depuis cinq ans, a indiqué l'organisation.

Par ailleurs, elle a affirmé que l'incertitude en Israël en raison de la réforme judiciaire "se fait déjà sentir avec des indicateurs tels que la diminution des levées de fonds et la réduction du nombre de startups israéliennes émergentes."

Yaniv Lotan, vice-président de Start-Up Nation Central, a estimé que la corrélation entre la réforme judiciaire et l'hésitation des investisseurs est "évidente". Selon lui, alors que les investissements technologiques se sont stabilisés aux États-Unis et dans le monde entier au cours de l'année écoulée, "ici, sur le marché israélien de la haute technologie, nous connaissons une tendance continue à la baisse".

Hadas Parush/Flash90 Vue des bureaux de Jerusalem Venture Partners (JVP) à Jérusalem, le 18 février 2019. JVP crée et investit dans des centaines de start-up en Israël, aux États-Unis et en Europe, et a été fondée par le Dr Erel Margalit

Le secteur israélien de la haute technologie est l'un des principaux moteurs de l'économie du pays, puisqu'il représente la moitié de ses exportations. Il emploie des dizaines de milliers de personnes et ses jeunes entreprises ont attiré des milliards de dollars d'investissements au cours des dernières décennies. "En fin de compte, les marchés n'aiment pas l'incertitude", a expliqué M. Lotan.

Hadas Parush/Flash90 Illustration - Des personnes travaillant dans les bureaux de Start-Up Central, à Tel Aviv, le 21 février 2019

Ces informations sont publiées une semaine après que la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou a adopté une loi qui affaiblit le contrôle de la Cour suprême sur les décisions du gouvernement, un élément clé de la réforme judiciaire proposée par le gouvernement. Depuis l'annonce de ce plan en janvier, Israël est en proie à des manifestations de masse hebdomadaires, notamment de la part de l'industrie technologique elle-même, qui a prévenu que la réforme aurait des répercussions sur son travail. Le plan a également suscité la consternation de la Maison Blanche et des organisations juives américaines.

