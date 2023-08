Yango dément que le FSB aura accès aux données de ses clients

La société, présente dans près de 20 pays dont Israël, a démenti ces révélations, affirmant qu'elles étaient "incorrectes"

À la suite d'informations révélées mardi, selon lesquelles les services de renseignements russes du FSB auraient eu accès aux données des clients du service de taxi Yango à partir du 1er septembre, la société, présente dans près de 20 pays dont Israël, a démenti ces révélations, affirmant qu'elles étaient "incorrectes".

Selon le communiqué, "les réglementations légales de la Fédération de Russie n'ont pas d'emprise sur les activités internationales de covoiturage de Yango et ne s'appliquent pas aux utilisateurs de Yango".

Eliran Evital / Yango press service Un taxi Yango en Israël

La société a souligné que ses données "ne peuvent être réclamées par les autorités qu'à travers une requête officielle", telle qu'une demande d'Interpol, et que les procédures "ne changeront pas après le 1er septembre". "Le service Yango est fourni aux utilisateurs en Israël, en Afrique et dans d'autres régions du monde par des sociétés enregistrées hors de la juridiction russe. Par exemple, en Israël, il s'agit de la société locale Yango.Taxi LTD, en Côte d'Ivoire, de la société néerlandaise Ridetech International B.V., etc.", précise le communiqué, ajoutant que ces sociétés gèrent les données personnelles des utilisateurs "dans le strict respect de la réglementation locale et de la 'norme d'or' de la législation de l'UE/EEE."

Si une société est enregistrée en dehors de la Russie, elle n'est pas soumise aux requêtes des autorités locales, y compris du FSB, qui a accentué la pression sur le géant technologique russe Yandex, dont Yango est une filiale. Mardi, un média indépendant russophone, Meduza, avait rapporté qu'un décret récemment signé par le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, permettrait au FSB d'accéder 24h/24 aux données des services de taxi de Yandex, y compris celles de ses filiales étrangères. Le média a indiqué que toutes les bases de données de Yango sont actuellement hébergées en Russie. En réaction à ces révélations, la Finlande et la Norvège ont interdit en urgence à Yango de transférer des données de leurs pays vers la Russie. Mercredi, l'autorité de protection des données personnelles de Géorgie a également ouvert une enquête sur la façon dont l'application Yango traite les "données personnelles de ses clients." Yango a été lancée en Israël en 2018 et opère actuellement dans 11 villes du pays.