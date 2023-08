Le tramway de Tel Aviv ne fonctionnera pas pendant Shabbat

L'une des principales raisons est que la ligne va traverser la ville de Bnei Brak, qui est composée essentiellement de juifs ultra-orthodoxes

La première ligne du tramway de Tel Aviv, qui va enfin être mis en service la semaine prochaine, après plusieurs mois de retard ne fonctionnera pas pendant le shabbat et les jours fériés, a indiqué mardi le ministère des Transports. Cette décision est un coup dur pour les activistes qui avaient fait pression pour la mise en service du tramway et des bus le samedi.

Le projet a connu de nombreux retards, en partie dus à un dysfonctionnement du système de freinage, ce qui a conduit les habitants de Tel Aviv à regarder passer des trains vides pendant des mois. Mais cela sera bientôt de l'histoire ancienne : la ligne rouge, qui relie Bat Yam à Petah Tikva en passant par Jaffa et le boulevard Begin devrait être inaugurée le vendredi 18 août. La ligne comprend 34 stations et fonctionnera toute la journée à une fréquence de toutes les six minutes.

Les urbanistes espèrent que le nouveau projet permettra de réduire les embouteillages et d'améliorer le quotidien des citadins. Mais la décision d'interdire le tramway de circuler le shabbat et les jours fériés frustrent de nombreux habitants. L'une des principales raisons est que le tramway traverse la ville de Bnei Brak, qui est composée essentiellement de juifs ultra-orthodoxes. Compte tenu de la composition du gouvernement actuel, il était pratiquement impossible que cette mesure soit adoptée.

Le groupe de protestation Kaplan Force, qui a commencé par protester contre la réforme judiciaire mais qui a maintenant ouvertement déclaré qu'il s'opposerait à la plupart des actions du gouvernement, a annoncé qu'il protesterait contre la fermeture du tramway pendant shabbat, prévoyant de perturber le fonctionnement du train.

Une pétition a été soumise à la Cour suprême pour obliger le gouvernement à faire fonctionner le tramway le jour du shabbat et les jours fériés. Mais les autorités judiciaires ont répondu que la décision était conforme à la politique et à l'action du gouvernement, ainsi qu'au statu quo en matière de transports publics pendant les jours de repos.