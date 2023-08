La compagnie El Al en pourparlers pour acheter des avions Airbus

Si cette commande est confirmée, elle marquerait un changement historique de fournisseur pour la compagnie aérienne, client fidèle de Boeing

La compagnie aérienne israélienne El Al est engagée dans des pourparlers "sérieux" avec le fabricant d'avions Airbus pour l'achat de 30 appareils A321neo, a annoncé jeudi la PDG d'El Al, Dina Ben Tal Ganancia. Si cette commande est confirmée, elle marquerait un changement historique de fournisseur pour la compagnie aérienne, qui cherche à remplacer sa flotte court-courrier.

Moshe Shai/FLASH90 Avions d'El Al à l'aéroport international Ben Gurion en Israël.

El Al est également en discussion avec Boeing, son fournisseur traditionnel, pour l'achat d'appareils 737 MAX, a indiqué Dina Ben Tal Ganancia en marge d'une conférence organisée après la publication des résultats trimestriels de la compagnie israélienne qui célèbre son 20e anniversaire de cotation à la Bourse de Tel-Aviv, suite à sa privatisation. "Nous négocions avec les deux fournisseurs. Ils font des allers-retours en Israël pour nous présenter leurs dossiers commerciaux et nous les examinons", a ajouté Dina Ben Tal Ganancia.

Depuis sa création en 1948, El Al dispose d'une flotte entièrement composée d'appareils Boeing, en raison des liens étroits qu'entretient Israël avec son principal allié, les États-Unis.

Moshe Shai/FLASH90 El Al airplane at Ben Gurion International Airport, Israel.

L'avion A321neo, qui propose plus de sièges et un plus grand rayon d'action, ne cesse de gagner des parts de marché dans la partie supérieure du marché des monocouloirs. Dans le cadre d'un nouveau plan stratégique quinquennal dévoilé jeudi, El Al cherche à faire passer sa flotte actuelle de 46 avions à 59 d'ici 2028.

Ces dernières années, El Al a modernisé sa flotte de long-courriers. Elle possède actuellement 16 Boeing 787 Dreamliner, et prévoit d'en acquérir 22 à mesure qu'elle étend ses vols vers l'Asie, l'Australie et l'Amérique du Nord. Elle réaménage également quatre Boeing 777 pour des liaisons plus longues. La compagnie a lancé récemment des vols vers Istanbul, Dublin et Tokyo et prévoit d'ajouter Mumbai et Fort Lauderdale à son catalogue plus tard dans l'année.