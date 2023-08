L'action de Check Point a bondi de 1,3% à Wall Street après cette annonce

La société américaine Check Point a annoncé jeudi avoir signé un accord de rachat avec l'entreprise de cybersécurité israélienne Perimeter 81 pour un montant de 490 millions de dollars. A la suite de cette annonce, l'action de Check Point a bondi de 1,3% en début de séance à Wall Street.

L'achat de Perimeter 81 est la septième acquisition de l'entreprise américaine au cours des quatre dernières années. Devenue l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de cybersécurité, la multinationale pèse aujourd'hui 15 milliards de dollars.

Perimeter 81 a été fondée à Tel Aviv en 2018 par Amit Barkat, PDG de l'entreprise, et Shagyi Gidli, vice-président de la croissance (CGO). L'entreprise de cybersécurité emploie 200 personnes et fournit des solutions Security Service Edge à plus de 3 000 clients dans le monde. La société a levé environ 165 millions de dollars à ce jour.

Les solutions SSE de l'entreprise se concentrent sur la sécurité à distance sur le cloud et sur les terminaux des employés dans les entreprises. Selon l'entreprise, "le service de Perimeter 81 permet aux organisations qui travaillent avec elle de surfer sur Internet rapidement et en toute sécurité n'importe où, tout en mettant l'accent sur les questions de confidentialité". Perimeter 81 met aussi en avant la simplicité et la rapidité de la mise en œuvre de ses solutions auprès de ses clients.

"Grâce à cette acquisition, combinée aux capacités de protection avancées de Check Point, nous allons mettre au point la solution la plus rapide et la plus sécurisée du secteur pour protéger le travail à distance, aussi bien pour ce qui est des employés, des bureaux, des services cloud, que des centres de données et d'Internet", a déclaré Check Point, implantée en Israël depuis plusieurs années.

Selon l'entreprise américaine, "le domaine de l'ESS est devenu particulièrement important dans le cybermonde en raison de la combinaison de deux tendances : la transition vers le travail à distance comme nouvelle norme pour les sociétés et organisations de tous types, ainsi que la transition accélérée de l'information vers le cloud."

"Il s'agit d'une décision stratégique pour nous, qui ouvre un nouveau chapitre dans l'entreprise. Notre connexion à Check Point, un leader mondial de la cyberdéfense depuis 30 ans, nous permettra d'étendre et de renforcer nos capacités afin de créer la solution idéale pour la défense à distance à l'ère moderne", a déclaré pour sa part Amit Barkat, fondateur et PDG de Perimeter 81.