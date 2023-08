Boom du marché locatif en Israël : focus sur les quartiers et villes en tête

Le quartier de Sarona à Tel Aviv se positionne en tête avec 94,9 % de ses appartements loués

Le centre de Tel Aviv, le centre de Jérusalem, les quartiers avoisinant le Technion et l'hôpital Rambam à Haïfa, ainsi que ceux proches de l'université Ben Gurion à Beersheva, présentent le taux de logements loués le plus élevé, selon une récente étude du Bureau central des statistiques. Kiryat Bialik se distingue par ailleurs comme la ville ayant connu la croissance la plus importante de son marché locatif durant la dernière décennie.

Le quartier de Sarona à Tel Aviv se positionne en tête avec 94,9 % de ses appartements loués. Il est suivi de Florentin, situé au sud de Tel Aviv, avec 76 %, et du quartier de Bat Galim à Haïfa, affichant un taux de 73,1 %. Les quartiers Daled à Beersheva et Nahalat Binyamin à Tel Aviv complètent le top cinq, avec des taux respectifs de 73 % et 70,5 %. À Jérusalem, les quartiers de la Mission russe et de Nahalat Shiva possèdent chacun plus de 605 logements en location.

D'après le Bureau central des statistiques, Israël compte au total 2,85 millions de logements. Sur ce nombre, 801 400 sont en location, soit 28,1 %, enregistrant une augmentation de 3,4 % par rapport à l'année précédente.

Sara Klatt/Flash90 Une rue du quartier Florentin, au sud de Tel Aviv, en Israël

En matière de location, Tel Aviv et Jérusalem mènent le peloton des grandes villes, avec un taux de 50 %. D'autres villes, telles que Givatayim (40 %), Haïfa (34 %), Beersheva (32 %), Netanya (30 %) et Petah Tikva (27 %), affichent aussi des taux significatifs.