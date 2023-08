L'agence met toutefois en garde sur les conséquences que pourraient avoir les instabilités politiques observées dans le pays

La société de notation Fitch a décidé de maintenir la note de crédit d'Israël à son niveau "A+". Cette décision reflète la confiance de l'agence dans la stabilité économique du pays et sa capacité à honorer ses engagements financiers à court et long terme. L'agence a justifié cette décision en mettant en avant que le ralentissement observé dans le secteur de la haute technologie dans le pays est en grande partie lié à des tendances globales de l'industrie, et seulement partiellement à la crise liée à la contestation de la réforme judiciaire promue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou.

Fitch a ainsi insisté sur l'importance de différencier les facteurs internes des influences externes pour évaluer correctement la santé économique et financière du pays. L'agence de notation a toutefois mis en garde, dans son rapport révélé lundi, contre l'instabilité politique et sécuritaire actuellement observée en Israël.

Le mois dernier, l'agence de notation S&P avait, elle aussi, mis en garde contre les conséquences de la réforme judiciaire sur l'économie israélienne, sous toutefois changer la côte de crédit de l'Etat hébreu.