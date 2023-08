Alimentation : la hausse des prix préoccupe les Israéliens avant les fêtes de Rosh Hashana

Les dépenses alimentaires ont nettement augmenté par rapport à l'année dernière, alors que les foyers se préparent à des dépenses supplémentaires pour les fêtes

L'inflation en Israël atteint des sommets historiques, ce qui affecte considérablement le pouvoir d'achat des citoyens, alors que les familles israéliennes doivent se préparer à des dépenses supplémentaires pour les fêtes de Rosh Hashana (Nouvel An juif).

Les données du Bureau central des statistiques montrent ainsi que les dépenses alimentaires en juillet 2023 sont nettement supérieures à celles de juillet de l'année dernière. Les fruits et légumes ont ainsi augmenté de 4,6 %, tandis que le pain, les pâtes et les céréales ont augmenté 4,8 %. Le prix de la viande, de la volaille et du poisson a lui augmenté de 3,6 % (avec une hausse de 2,9 % pour la viande bovine et de 7,9 % pour la volaille).

Le secteur des produits laitiers a également été touché par une inflation significative, en grande partie attribuable à l'augmentation du prix cible du lait. Les produits laitiers ont vu leur coût s'accroître de 8,9 %, tandis que le prix du lait a grimpé de 11,6 %. Les produits à base de crème ont, eux connu une hausse de 12,8 %. Les œufs n'ont pas été épargnés non plus, avec une augmentation de 14,4 %.

Un responsable de l'industrie de la chaîne alimentaire a attribué la hausse des prix des légumes et du poisson à la vague de chaleur qui a réduit les récoltes, ainsi qu'à la hausse des prix mondiaux du poisson congelé.

Michael Giladi/Flash90 Des Israéliens font leurs courses au Shufersal Deal Katsrin, sur le plateau du Golan

Chen Herzog, économiste en chef de BDO, a expliqué au site d'information Israel Hayom que le taux d'inflation en Israël était plus élevé que l'inflation aux États-Unis en raison de la dépréciation du taux de change du shekel et de l'augmentation des prix des loyers et des hypothèques. Il a souligné la nécessité de supprimer les barrières gouvernementales, d'augmenter l'offre de logements, d'apporter des changements structurels et de rétablir la confiance pour réduire la prime de risque et résoudre le problème du coût de la vie.