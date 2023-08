Lundi, le dollar s'échangeait à 3,8039 shekels tandis que l'euro s'échangeait à 4,12 shekels

La monnaie israélienne, le shekel, continue de perdre du terrain face au dollar américain, atteignant lundi son niveau le plus bas depuis 2017 à 3,8039 shekels pour un dollar. Depuis le début de la semaine précédente, le shekel a été dévalué de 2 % par rapport au dollar, et a perdu 5 % de sa valeur depuis le début du mois d'août.

Le shekel a également fléchi face à l'euro, perdant environ 3 % depuis le début du mois. À la fin de la semaine dernière, le taux de change s'établissait à 4,13 shekels pour un euro. Face à cette dépréciation monétaire, les analystes des banques et des sociétés d'investissement s'attendent à ce que la Banque d'Israël relève le taux d'intérêt de 0,25 % le 4 septembre prochain, pour le porter à 5 %. En conséquence, le taux d'intérêt préférentiel devrait augmenter à 6,5 %, contre 1,6 % en 2022. Certains analystes estiment que le dollar pourrait bientôt atteindre la barre des quatre shekels, alimentant ainsi les craintes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Yonatan Sindel/Flash90 Les principaux bureaux de la Banque d'Israël à Jérusalem

L'ancien ministre des Finances israélien, Avigdor Liberman, a vivement critiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son successeur au ministère des Finances, Bezalel Smotrich, pour cette chute de la monnaie nationale. Sur Twitter, le chef du parti d'opposition Yisrael Beytenu a déclaré que "les discours et les palabres du Premier ministre Netanyahou et du ministre des Finances Smotrich ne peuvent masquer le fait que le dollar atteint un taux de 3,8 shekels, un record sur cinq ans."

Les analystes attribuent la faiblesse du shekel aux préoccupations concernant la situation politique actuelle en Israël.