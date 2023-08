L'agence de notation Fitch maintient la note de crédit A+ d'Israël

"La réforme a été suffisamment atténuée pour ne pas causer de dommages à long terme", a affirmé l'analyste de Fitch pour Israël

L'agence de notation financière américaine Fitch a défendu sa décision d'aller à l'encontre du pessimisme généralisé sur l'économie israélienne concernant la réforme judiciaire et de maintenir la note de crédit A+ du pays.

Dans une interview accordée à Bloomberg, Cedric Berry, analyste principal de Fitch pour Israël, a expliqué que l'agence estime que la réforme a été suffisamment atténuée pour ne pas causer de dommages à long terme. M. Berry "ne voit pas" non plus Israël élire à nouveau un gouvernement de droite dure. "Même si le gouvernement israélien dure quatre ans, il est peu probable qu'une coalition similaire soit formée par la suite, de sorte qu'il faudrait une très forte impulsion réformatrice pour infliger des dommages significatifs", a-t-il affirmé. Concernant la réforme judiciaire, elle considère que les mesures adoptées et celles qui le seraient sur la commission de nomination des juges n entraîneront pas de fuite de capitaux et de cerveaux, car la réforme a été adoucie.

MENAHEM KAHANA / AFP Des employés dans une start-up israélienne

M. Berry a même minimisé la baisse des investissements et la tendance à la délocalisation des start-up et des salariés à l'étranger. "Même s'il y a un léger mouvement de talents et de capitaux vers l'extérieur, il y a encore beaucoup d'activités qui resteront en Israël et qui suffiront à faire tourner l'économie", assure M. Berry. "L'une des grandes questions pour l'avenir d'Israël est de savoir si l'incertitude est temporaire ou si elle est le signe d'un changement structurel dans la perception des investisseurs", a-t-il expliqué à Bloomberg.

"Dans sa note, Fitch souligne d'abord la force de l'économie israélienne. L'agence prévoit même une amélioration des principaux indicateurs macroéconomiques, c'est-à-dire, un ralentissement de l'inflation, une croissance de plus de 3% et surtout le rapport dette/production nationale de moins de 60%, ce qui est magnifique par rapport aux autres pays", a expliqué le docteur Daniel Guggenheim, économiste et spécialiste de la finance à i24NEWS.