Les embouteillages en Israël devraient empirer, selon le ministère des Transports

Une hausse des embouteillages sur les routes du pays et une dégradation de la fiabilité des transports publics sont prévues à partir de la rentrée scolaire

Un rapport officiel du ministère israélien des Transports, révélé cette semaine, met en garde contre une augmentation significative des embouteillages sur les routes du pays et d'une dégradation de la fiabilité des transports publics à partir de la rentrée scolaire, le mois prochain. Intitulé "Les embouteillages arrivent", le document de l'Autorité nationale des transports publics prévoit que les congestions routières s'intensifieront, surtout après les fêtes juives, qui s'achèveront début octobre.

Avshalom Sassoni/Flash90 Embouteillages sur l'autoroute Ayalon à Tel Aviv, Israël

Selon le rapport, la situation est préoccupante en raison de l'impact des embouteillages sur les temps de trajet, la pollution et la qualité de vie, mais aussi sur l'irrégularité croissante des embouteillages qui rend la planification des déplacements imprévisible.

Le ministère anticipe ainsi des "embouteillages massifs" qui pourraient causer des retards d'une heure ou plus pour les transports en commun et les véhicules privés. Les données de l'année précédente montrent que la ponctualité des transports publics avait déjà atteint un niveau "inacceptable" entre septembre et novembre. Cette tendance devrait se maintenir jusqu'à la fin de l'année 2023.

Face à cette situation, la ministre des Transports, Miri Regev a proposé de permettre aux véhicules privés avec plus d'un passager d'emprunter les voies réservées aux transports publics. Mais les experts estiment que cette initiative pourrait exacerber les problèmes de ponctualité des transports en commun.