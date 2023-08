Israël fait les yeux doux à l'Inde pour développer son tourisme

Le pays espère accueillir sept millions de touristes d'ici à 2030

Le ministre israélien du Tourisme a présenté ce dimanche au gouvernement un plan visant à accueillir sept millions de touristes d'ici à 2030. Un objectif qui nécessitera notamment de construire 12 000 chambres d'hôtel supplémentaires afin d'atteindre un total de 70 000. 3 941 chambres devraient être ajoutées au parc hôtelier rien qu'en 2024.

Moshe Shai/Flash90 Des passagers au Duty Free du Terminal 3 de l'aéroport Ben Gurion à Lod, Israël

Le ministère du Tourisme espère accélérer le rythme de la construction hôtelière en raccourcissant notamment les procédures de planification et l'examen de la réalisation des plans de construction de la ville. Ces mesures s'ajouteront à celles prises l'année dernière en faveur de la diversification et de l'augmentation de l'offre, qui incluent la réduction de la limite de hauteur pour la construction d'hôtels à Eilat afin d'ajouter des centaines de chambres dans la ville, ainsi que l'exploitation de complexes dédiés au camping et au "glamping" (camping de luxe).

Le ministre a par ailleurs indiqué qu'Israël souhaitait augmenter le nombre de visiteurs en développant le tourisme en provenance d'Asie. Dans ce but, il a souligné que les touristes indiens pourraient faire une demande de visa en ligne dès la fin 2023, une mesure qui devrait augmenter considérablement les venues en provenance du pays le plus peuplé du monde.

Parallèlement, le ministère travaille avec l'Autorité de la Population et les autorités sécuritaires pour promouvoir une réforme du contrôle des frontières, visant à modifier les procédures d'enquête à l'entrée et à la sortie d'Israël. Souvent effectuées de manière agressive, ces procédures impliquant un interrogatoire laissent bien souvent une mauvaise impression aux touristes, nuisant à l'image du pays. Les revenus attendus du tourisme pour cette année sont estimés à 75 milliards de shekels. Le nombre d'emplois pourvus dans cette industrie s'élève en outre à 220 000.