Israël : les investissements étrangers ont baissé de 60 % depuis le lancement de la réforme judiciaire

Les investissements étrangers en Israël ont chuté de 6,2 milliards de dollars (5,8 milliards d’euros) au premier trimestre 2023

L'économiste en chef d’Israël, Shmouel Abramzon, a révélé ce mercredi que les investissements étrangers en Israël ont chuté de 6,2 milliards de dollars (5,8 milliards d’euros) au premier trimestre de cette année. Cela représente une baisse de 60 %par rapport à la moyenne de chacun des trimestres 2020-2022.

Miriam Alster/FLASH90 La bourse de Tel Aviv

La diminution s'est exprimée à la fois dans le nombre de transactions et dans le nombre d'investisseurs, qui ont tous deux diminué d'un tiers par rapport aux années précédentes. Selon les données du Bureau central des statistiques, le total des investissements directs étrangers en Israël au premier trimestre 2023 s'est élevé à environ 4,76 milliards de dollars (4,43 milliards d’euros), soit une diminution d'environ 34 % par rapport à la période précédemment citée.

Selon les données de l'OCDE, en 2022, les investissements étrangers en Israël se sont élevés à 28 milliards de dollars, soit plus que l’année précédente. Le volume des investissements directs étrangers dans le monde en 2022 s'est élevé à environ 1,286 billion de dollars, soit une baisse de 24% par rapport à 2021.

Yossi Zamir/Flash90 Dollars américains, euros et livres sterling à Jérusalem, Israël

Aux États-Unis et en Chine, les deux plus grandes destinations d'investissement au monde, une baisse de 21 % et 48 % a été enregistrée l'année dernière, tandis que les investissements étrangers dans les économies des pays de l'OCDE ont baissé de 26% en 2022.