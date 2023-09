Jared Kushner a levé plus de trois milliards de dollars pour sa société, principalement auprès du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite

La société Affinity Partners de Jared Kushner s’apprête à acquérir une participation minoritaire de 150 millions de dollars dans un constructeur automobile israélien, Shlomo Group, marquant ainsi son premier investissement en Israël. La société de capital-investissement basée à Miami, soutenue par le fonds souverain saoudien, acquerra une participation de 15 % dans la division automobile et crédit de la société privée Shlomo Holdings, selon une information de Bloomberg.

AHMAD GHARABLI / AFP Le chef de l'opposition israélienne et ancien premier ministre Benyamin Netanyahou, l'ancien conseiller présidentiel de l'administration Trump Jared Kushner, la fille de l'ancien président américain Ivanka Trump, et Sara Netanyahou à Jérusalem le 11 octobre 2021.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’administration Biden pour faciliter l'instauration de relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et Israël. Dans le contexte d'absences de liens diplomatiques officiels entre les deux pays, les investissements directs saoudiens dans des entreprises liées à Israël sont rares et se produisent le plus souvent par des intermédiaires.

Jared Kushner, gendre de l'ancien président américain Donald Trump, et ancien conseiller principal de la Maison Blanche, a réussi à lever plus de trois milliards de dollars pour son entreprise, principalement auprès du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite. Le fonds de capital-investissement Affinity Partners prévoit des investissements importants dans des startups technologiques israéliennes, comme l’a déjà rapporté le Wall Street Journal.

Oren Alfassi Le siège de Shlomo Group en Israël

La société de Jared Kushner n’a pas demandé l’approbation de ses partenaires pour cette transaction, notamment le Fonds d’investissement public saoudien contrôlé par le prince héritier Mohammed ben Salmane: "Nous sommes confiants dans les prévisions de croissance à long terme pour Israël et l'ensemble du nouveau Moyen-Orient. La croissance historique de Shlomo Group a été solide comme un roc, et son avenir nous réserve de nombreuses perspectives et opportunités passionnantes."

Le groupe Shlomo, fort de plus de 55 ans d'activité, est leader sur le marché des services automobiles en Israël. Elle possède une flotte de plus de 78 000 véhicules et une part de marché d'environ 30 % de l'industrie.

L’accord en cours créera une nouvelle filiale qui consolidera les activités de location, de vente et de crédit de voitures de Shlomo Holdings, bénéficiant d’une valorisation en capitaux propres de un milliard de dollars. Affinity Partners est également engagée dans des discussions avec la société financière israélienne Phoenix Holdings concernant une éventuelle acquisition de participation.