Le shekel s’affaiblit à nouveau face au dollar et à l’euro

Jeudi matin, l'euro s'échangeait contre 4,125 shekels et le dollar contre 3,85 shekels

La monnaie israélienne, le shekel, s’est encore affaiblie ce jeudi face au dollar et à l’euro. Dans les échanges interbancaires de la matinée, le dollar s’échangeait contre 3,85 shekels, soit une hausse de 1,11 %, et l’euro contre 4,125 shekels, en augmentation de 0,85 %. Mercredi, les taux de change face au shekel avaient déjà augmenté de 0,422 % pour le dollar et 0,481 % pour l’euro. Le shekel s'échange actuellement contre le dollar américain à des niveaux jamais vus depuis janvier 2017, à l'exception d'une journée en mars 2020, au début de la pandémie de Covid-19.

Adam Shuldman/Flash90 La bourse de Tel Aviv, dans le centre de Tel Aviv

Cet affaiblissement continu de la monnaie israélienne s’explique notamment par la crise intérieure en Israël, causée par la réforme judicaire, selon les spécialistes. Le marché craint une crise constitutionnelle, alimentant la dépréciation du shekel. Dans le même temps, le dollar se renforce dans le monde entier, en raison de la flambée des prix du pétrole et des craintes que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps que prévu.

Toutes ces raisons créent un environnement économique défavorable au shekel, pour l’économiste en chef des marchés de la banque israélienne Mizrahi, Ronen Menachem. Selon lui, outre les raisons précédemment évoquées, "le déficit croissant en Israël ou la baisse des investissements étrangers ne contribuent pas à un sentiment positif autour du shekel", a-t-il déclaré au journal financier israélien Globes. "À l'heure actuelle, aucun facteur n'indique un ralentissement de la dépréciation du shekel", a-t-il ajouté.

MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP La bourse de Wall Street à New York, USA

L’économiste a poursuivi en indiquant que le marché pouvait évoluer rapidement dans n’importe quelle direction. Il a estimé possible que les taux de change du shekel face au dollar et à l’euro continuent de monter, la dynamique étant actuellement négative. Le dollar pourrait prochainement s’échanger contre 3,9 shekels.