Israël : l'indice des prix à la consommation en hausse, l'inflation atteint 4,1%

Cette nouvelle hausse pourrait avoir des répercussions sur le pouvoir d'achat des ménages et impliquer une nouvelle hausse des taux d'intérêts

Contrairement aux prévisions du marché, l'indice des prix à la consommation d'août a augmenté de 0.5%, portant l'inflation annuelle à 4.1%, a indiqué vendredi le Bureau central des statistiques. Les augmentations de prix les plus significatives du mois dernier concernaient les légumes frais, dont les prix ont grimpé de 1.9%, le transport, qui a augmenté de 1.8%, et la culture et les loisirs, qui ont vu une hausse de 1.3%.

Pour ceux qui ont renouvelé leur bail, le loyer a augmenté le mois dernier de 3.8%, tandis que pour les nouveaux locataires, une augmentation de 8.4% a été enregistrée

Les prix des appartements ont par ailleurs légèrement diminué en juin et juillet de cette année, de 0.1%, par rapport aux transactions effectuées en mai et juin. En décomposant ces chiffres par région, les variations de prix suivantes ont été observées : à Jérusalem, une baisse de 1.9%, dans le Nord une augmentation de 0.3%, à Haïfa une augmentation de 0.9%, dans le Centre une baisse de 1.2%, à Tel Aviv une augmentation de 0.9%, et dans le Sud une augmentation de 0.5%. Les prix des appartements neufs ont baissé de 0.8%. En regard annuel, les prix des appartements ont augmenté de 3.2% entre juin-juillet de l'année dernière et juin-juillet de cette année.

La hausse récente des prix à la consommation et des loyers inquiète les économistes et les décideurs politiques. Cette inflation pourrait avoir des répercussions sur le pouvoir d'achat des ménages et nécessiter des ajustements de la politique monétaire par la Banque centrale d'Israël, notamment une possible nouvelle hausse des taux d'intérêts