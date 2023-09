L'étude note que la poussée mondiale de l'inflation et des taux d'intérêt au cours des deux dernières années a entraîné une stabilisation du marché

Le marché immobilier de Tel Aviv est passé de la catégorie "rouge", synonyme de risque de bulle, à la catégorie "jaune", indiquant une surévaluation, selon l'UBS Global Real Estate Bubble Index de 2023. L'étude note que "la poussée mondiale de l'inflation et des taux d'intérêt au cours des deux dernières années a entraîné une forte diminution des déséquilibres sur les marchés immobiliers des centres financiers mondiaux en moyenne."

Tel Aviv rejoint ainsi la liste des sept villes ayant connu un changement de catégorie, aux côtés de Toronto, Francfort, Munich, Hong Kong, Vancouver et Amsterdam. En revanche, Zurich et Tokyo demeurent les seules villes toujours classées dans la catégorie de risque de bulle immobilière.

Yossi Zamir/Flash90 Vue aérienne des plages et de la ville de Tel Aviv

En ce qui concerne la métropole israélienne, le rapport d'UBS précise : "Entre 2002 et 2022, les prix réels des logements à Tel-Aviv ont triplé, soit la plus forte croissance de toutes les villes que nous avons analysées. La hausse des taux hypothécaires en 2022 a mis un terme brutal à ce boom. La croissance du volume des prêts hypothécaires a diminué de plus de moitié depuis l'année dernière et la croissance des prix réels a été négative au cours du premier semestre 2023. Cette détente modérée des prix va probablement se poursuivre car il n'y a aucun signe de reprise de la demande et les stocks d'invendus se sont accumulés alors que le pipeline de construction est plein."