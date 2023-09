Israël, les USA, les Émirats arabes unis et l'Inde lancent le nouveau site du forum I2U2

Cette plateforme vise à faciliter la soumission de projets commerciaux par des entreprises privées de ces quatre pays

Israël, les États-Unis, l'Inde et les Émirats Arabes Unis ont annoncé jeudi la création d'un site web destiné à leur groupe émergent I2U2. Cette plateforme vise à faciliter la soumission de projets commerciaux par des entreprises privées, qui pourront ainsi bénéficier du soutien du forum intergouvernemental. Cette initiative a été présentée lors d'une réunion à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, par plusieurs dignitaires : Jose Fernandez, sous-secrétaire américain à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement ; Ronen Levi, directeur du ministère israélien des Affaires étrangères ; Ahmed Ali Al Sayegh, ministre d'État émirati ; et Dammu Ravi, secrétaire aux Affaires étrangères de l'Inde.

https://twitter.com/i/web/status/1704848037976445155 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le partenariat I2U2, établi l'année dernière, ambitionne de renforcer la collaboration entre les pays membres dans divers domaines stratégiques tels que la sécurité alimentaire, l'eau, l'énergie, les transports, l'espace, la santé et la technologie.

Au cours de la réunion, il a été convenu d'une annonce conjointe par les pays du forum au Comité du climat COP28, qui aura lieu à Dubaï à la fin de l'année. L'annonce portera sur la coopération dans le cadre de l'initiative israélienne sur les questions spatiales, dans le but d'établir un centre d'information sur le changement climatique par le biais de satellites de prévision.

Derrière ce rapprochement, l'enjeu est double. D'une part, il s'agit pour les États-Unis de contenir l'influence grandissante de la Chine au Moyen-Orient et en Asie. Pour Israël, il s'agit de consolider l'opposition face à l'Iran tout en renforçant les Accords d'Abraham.

https://twitter.com/i/web/status/1704873467533820292 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dammu Ravi, représentant indien, a souligné l'importance de ce site web comme moyen pour les entreprises de "collaborer et réaliser des projets durables à l'échelle mondiale". Ahmed Ali Al Sayegh, des Émirats Arabes Unis, a quant à lui évoqué la modernisation des infrastructures et la promotion des technologies vertes grâce à cette nouvelle initiative. De son côté, Jose Fernandez a introduit le I2U2 Private Enterprise Partnership, un partenariat public-privé impliquant plusieurs conseils d'affaires, notamment ceux liant les États-Unis, les Émirats Arabes Unis, l'Inde et Israël. Ce partenariat s’est donné pour mission de sensibiliser davantage les milieux d'affaires à l'initiative I2U2 et d'accompagner les projets qui renforcent les objectifs du groupe.