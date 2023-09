Hausse du trafic à l’aéroport Ben Gourion : le Terminal 3 sera agrandi en 2024

L'aéroport envisage une mise à niveau et une diversification des commerces actuels, tout en veillant à réguler les prix dans les points de restauration

Au cours de la dernière décennie, l'aéroport Ben Gourion a connu une augmentation significative du nombre de passagers, avec une prévision de 25 millions de passagers cette année, surpassant ainsi le précédent record de 2019 avant la pandémie de Covid. En 2022, les passagers ont dépensé 2,4 milliards de shekels (600 millions d'euros) dans les boutiques, restaurants et cafés des terminaux 1 et 3 de l'aéroport Ben Gourion. Cette augmentation du trafic a également été marquée par un changement dans la composition des passagers, avec notamment plus d'enfants et un nombre croissant de passagers voyageant plus d'une fois par an. Ces changements ont également influencé la demande commerciale au sein de l'aéroport.

Face à ces défis et aux nombreuses plaintes concernant la surpopulation, une expansion du Terminal 3 est prévue pour 2024. Cette expansion permettra d'agrandir l'espace commercial et d'améliorer l'infrastructure opérationnelle pour répondre à la future capacité des passagers. Parallèlement à cette expansion physique, l'Autorité des aéroports d'Israël envisage une mise à niveau et une diversification des commerces actuels, tout en veillant à réguler les prix dans les points de restauration.

Une autre aile sera ainsi ajoutée au Terminal, l'année prochaine, pour accueillir plus de vols, tandis que l'espace des comptoirs d'enregistrement sera également agrandi. Une attention particulière sera accordée à l'expansion de l'espace commercial pour répondre aux demandes des passagers. Une stratégie de marketing mise à jour est en cours d'élaboration pour s'adapter aux besoins changeants des passagers.

Arie Leib Abrams/Flash90 Passagers dans le Duty Free de l'aéroport international Ben Gourion près de Tel Aviv, le 1er février 2023

Selon une récente enquête réalisée pour l'Autorité des aéroports, le coût moyen pour les passagers se restaurer à l'aéroport était de 57 shekels (14 euros) en 2022. 41% estiment qu'il est nécessaire de réduire les prix pour améliorer l'offre, tandis que 35% souhaiteraient une plus grande variété. Près de 90% souhaitent l'ajout de cafés et restaurants à des prix abordables.

En réponse à cette demande, de nouveaux appels d'offres pour des restaurants et des cafés ont été publiés, prenant en compte les tendances actuelles du marché de détail. De nouveaux points de restauration seront ajoutés, et pour la première fois, un appel d'offres sera également lancé pour une zone de restauration rapide emballée.