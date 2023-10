Israël : la chute des investissements dans le secteur du high-tech se poursuit

Les investissements totaux au troisième trimestre 2023 ont enregistré une baisse de 40 % par rapport à la même période l'année dernière

La chute des investissements dans le secteur de la haute technologie se poursuit en Israël. Selon les données publiées par le Start-up nation policy institute (SNPI) et relayées par Calcalist, le dernier trimestre marque le septième trimestre consécutif de baisse des investissements dans le pays.

Les investissements totaux au troisième trimestre 2023 se sont ainsi élevés à environ 1,7 milliard de dollars, soit une diminution de 40 % par rapport au troisième trimestre 2022. Les investissements totaux au cours des trois premiers trimestres de 2023 ont été inférieurs de 63 % par rapport à la période correspondante de l'année dernière, s'établissant à 5,6 milliards de dollars, contre 14,7 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2022, et 19,8 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2021.

Le phénomène particulièrement alarmant au cours des neuf premiers mois de l’année a été la diminution significative de l’activité des entités étrangères en Israël. En 2023, seuls 56 fonds étrangers ont investi en Israël, contre 97 en 2022 et 95 en 2021.

Selon les estimations des auteurs de l'étude, les raisons de cette forte baisse sont multiples. Certaines sont dues au ralentissement économique mondial, d’autres à l’incapacité des sociétés de capital-risque à lever des fonds pour poursuivre leurs activités, et d’autres encore à l’instabilité politique et sociale en Israël générée par le projet de réforme judiciaire.

JACK GUEZ / AFP Des travailleurs de la high tech font grève à Tel Aviv le 24 janvier 2023, pour protester contre la réforme judiciaire du gouvernement

Selon le journal, l'argument est d'autant plus recevable que cette baisse des investissements est nettement plus importante en Israël que dans le reste du monde. Tandis que, par le passé, l'Etat hébreu a été moins touché par les crises économiques et en est même parfois sorti plus fort, la situation est aujourd'hui inversée, les dégâts causés à la haute technologie israélienne étant plus importants qu’en Europe et aux États-Unis. Selon les données du SNPI, les investissements en Israël ont diminué de 63 % au cours des neuf premiers mois de l'année, contre environ 48 % et 43 % respectivement en Europe et aux États-Unis.

Autre donnée révélatrice : sur les neuf premiers mois de l’année, une seule licorne a été créée en Israël, contre 58 dans le monde.

Les auteurs de l'étude estiment qu'en raison de la profondeur de la crise touchant les investissement, même une déclaration claire concernant l'arrêt de la réforme judiciaire ne ramènera pas instantanément la situation à son état antérieur.

Tout cela pourrait également entraîner un retard d’Israël dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), dans lequel le pays nourrit des ambitions, comme l'a souligné Benjamin Netanyahou à l'ONU et lors de sa récente rencontre avec Elon Musk. Sans investissements significatifs dans le secteur de l’IA en Israël, le pays risque d'être en perte de vitesse dans ce domaine crucial.