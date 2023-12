Menace houthie : trois des plus grandes compagnies maritimes mondiales cessent leurs activités en mer Rouge

"Les attaques se poursuivront jusqu'à ce que l'agression à Gaza cesse que le blocus soit levé", ont prévenu les Houthis

Trois des plus grandes compagnies maritimes mondiales - la danoise Maersk, la française CMA CGM et l'allemande Hapag-Lloyd, ont annoncé la cessation de leurs activités en mer Rouge en raison de la menace houthie.

Sur fond d'attaques récurrentes ces dernières semaines utilisant des drones ou des missiles contre des navires appartenant à des armateurs israéliens ou faisant route vers Israël, les compagnies ont décidé de cesser leur activité en mer Rouge. Cargos et pétroliers sont visés près du détroit stratégique de Bab al-Mandab, qui sépare la péninsule arabique de l'Afrique et par lequel transite 40% du commerce international.

"Le groupe a décidé d'ordonner à tous les porte-conteneurs de CMA CGM dans la région qui doivent passer par la mer Rouge, de rejoindre des zones sûres" ou de ne pas sortir des eaux jugées sûres, "avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre", selon un communiqué de la compagnie française CMA CGM. "La situation continue de se détériorer et les inquiétudes en matière de sécurité augmentent", a-t-elle souligné pour justifier sa décision. La veille, le mastodonte danois Maersk et l'allemand Hapag-Lloyd avaient annoncé une mesure similaire, le premier "jusqu'à nouvel ordre" et le second au moins jusqu'à lundi.

Samedi soir, l'armée américaine a annoncé que l'un de ses destroyers avait intercepté 14 drones lancés depuis le Yémen.

Face à cette situation, Tsahal a confirmé qu'une coalition internationale incluant, outre des forces israéliennes, des forces américaines, britanniques et françaises était en cours de formation dans le but de contrer la menace houthie.

De leur côté, les rebelles pro-iraniens basés au Yémen entendent poursuivre leurs agressions aussi longtemps que durera la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. "Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Les navires israéliens, ou ceux en route vers Israël, seront la cible d'attaques jusqu'à ce que l'agression à Gaza cesse, que le blocus soit levé et que l'aide humanitaire soit envoyée en continu dans la bande de Gaza", a affirmé le porte-parole des Houthis. "Chaque mesure visant à amener de la nourriture et des médicaments à Gaza contribuera à réduire l'escalade", a-t-il ajouté.