"La guerre en Israël a nui à nos revenus au Moyen-Orient" (PDG de McDonald's)

La guerre entre Israël et le Hamas nuit aux affaires de plusieurs géants américains de l'alimentation : le PDG de McDonald's, Chris Kempczynski, a reconnu que la plus grande chaîne de restauration rapide au monde connaissait une baisse de ses revenus et l'a liée à la guerre à Gaza.

La chaîne de hamburgers est au centre d'appels au boycott lancés par des groupes pro-palestiniens depuis environ trois mois, après que le représentant de l'entreprise en Israël a offert de la nourriture gratuite aux soldats de l'armée israélienne.

"Nos pensées vont aux communautés et aux familles touchées par la guerre au Moyen-Orient. Nous condamnons toute forme de violence et nous opposons fermement aux discours de haine", a écrit M. Kempczynski dans un message publié sur LinkedIn. "J'admets que plusieurs marchés au Moyen-Orient et certains en dehors de la région subissent un impact significatif sur leurs activités à cause de la guerre et de la désinformation qui affectent des marques comme McDonald's. C'est décourageant et infondé. Dans tous les pays où nous opérons, y compris dans les pays musulmans, McDonald's est fièrement représenté par des opérateurs locaux qui travaillent sans relâche pour servir et soutenir leurs communautés tout en employant des milliers de travailleurs locaux", a-t-il affirmé.

Logo de Mc Donald's

Dans certains cas, les appels au boycott concernent l’activité même des entreprises en Israël, comme ceux contre la chaîne française de distribution alimentaire Carrefour. Dans le cas de la marque de sport Puma, les appels au boycott ont eu lieu dans le contexte du sponsoring de l'équipe de football israélienne, dont le contrat est sur le point d'expirer. Les propos de M. Kempczynski semblent confirmer les informations faisant état d'une diminution de la fréquentation vers les succursales McDonald's en Égypte et au Koweït. Cependant, on ignore exactement quelle est leur influence dans les pays occidentaux comme les États-Unis, où un nouveau sous-réseau appelé CosMcs développé par la société texane a gagné en popularité. Par ailleurs, la chaîne de café Starbucks a également vu ses bénéfices diminuer après les appels au boycott à son encontre, même si elle n'opère pas du tout en Israël.