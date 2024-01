Air France va reprendre ses vols vers Tel Aviv à partir du 24 janvier

Air France va reprendre ses vols vers Israël à partir du 24 janvier, a déclaré mardi un porte-parole de la compagnie. Il s'agit du dernier transporteur étranger à annoncer une date pour mettre fin à la suspension de ses vols décidée depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Air France assurera trois vols hebdomadaires entre Paris et Tel Aviv en utilisant des Airbus A350, a-t-elle précisé. Bulgarie Air, Lot (Pologne), Blue Bird (République tchèque), Vueling (Espagne), Transavia (France) et TUS (Chypre) ont également annoncé la reprise de leurs vols ce mois-ci.

Les transporteurs étrangers avaient interrompu leurs vols vers l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, au début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. Les compagnies redoutaient alors la traversée de l'espace aérien sous les feux des roquettes du Hamas. Depuis, l'intensité des tirs a très nettement diminué.

Chaim Goldberg/Flash90

Lufthansa, Swiss Airlines et Austrian Airlines ont ainsi repris leurs vols vers Israël cette semaine après avoir reçu suffisamment de garanties pour que soit assurée la sécurité des liaisons aériennes. Si El Al, la compagnie israélienne, n'a jamais interrompu ses vols, seulement six compagnies étrangères les ont maintenus depuis le début de la guerre, dont Fly Dubai, Azimut ou encore Haian. En revanche, les compagnies américaines, American et Delta Airlines, ont annoncé prolonger les suspensions de vol jusqu’au 29 mars.