Quels sont les biens immobiliers les plus chers vendus en Israël en 2023 ?

En 2023, les événements dramatiques en Israël n'ont pas empêché les personnes les plus riches de continuer à investir dans l'immobilier de luxe à des prix élevés. Selon une analyse de Madlan basée sur les données de l'Autorité fiscale, les biens immobiliers les plus coûteux de l'année ont été identifiés. Tal Kopel, PDG de Madlan, a souligné que "le marché de luxe israélien est unique, attirant à la fois des résidents étrangers et une élite israélienne aisée". Les hausses des taux d'intérêt en début d'année n'ont eu qu'un impact limité sur ce segment de marché. Les données ne couvrent pas novembre et décembre, période probablement impactée par la guerre.

Le bien le plus cher vendu en 2023 est un cottage à Villa Rothschild à Tel Aviv, acheté pour 77.200.000 shekels (18.820.367 euros). Cette maison de six pièces s'étend sur 549 m² et quatre étages. Le prix par m² atteint 140.619 shekels (34 283 euros). Située sur le prestigieux boulevard Rothschild, cette villa de luxe, construite en 2022, comprend trois étages résidentiels, un toit ouvert de 190 m² avec terrasse, et sept places de parking souterraines. La villa, rénovée avant la vente, possède un jardin privé et une piscine.

La deuxième transaction la plus onéreuse est un appartement de quatre pièces de 310 m² dans la Tour Rothschild 1, vendu pour 49 millions de shekels (11.943.977 euros). Situé au 14ème étage d'un immeuble de 30 étages, il atteint un prix par mètre carré de 158.065 shekels (38.534 euros).

En troisième position, un appartement de six pièces à Park Tzameret, l'un des quartiers les plus luxueux de Tel Aviv, a été vendu pour 38 millions de shekels (9.261.341 euros). L'appartement, situé au 42ème étage de la tour W PRIME, couvre une superficie de 471 m² avec un prix par mètre carré de 80 679 shekels (19 663 euros).

En quatrième position, un appartement jardin dans le quartier pittoresque de Neve Tzedek a été vendu pour 29.500.000 shekels (7.190.041 euros). Cet appartement de quatre pièces s'étend sur 202 m² et se situe dans un complexe de luxe près de la plage. Le projet adjacent en construction prévoit cinq bâtiments sur une superficie de trois dunams, dont trois seront préservés et incorporeront la synagogue historique "Shaarei Torah".

Enfin, un penthouse de cinq pièces dans les tours Aviv B'Gimmel à Ramat Aviv Gimmel, au bord de la mer, connu pour être l'un des quartiers les plus luxueux d'Israël, a été vendu pour 29 millions de shekels (7.069.161 euros). Situé au dernier étage d'une tour construite en 2018, cet appartement de 441 m² a été vendu à 65 760 shekels (16 029 euros) le mètre carré.