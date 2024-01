Israël de retour dans les salons du tourisme à l’étranger, malgré la guerre

Le ministre israélien du Tourisme Haim Katz inaugure ce mercredi le pavillon israélien au "FITUR", le plus grand salon mondial du tourisme destiné au marché hispanophone auquel participe l'Espagne et des dizaines de pays d'Amérique latine. Le salon s'est ouvert par un événement en présence du roi d'Espagne, Philippe VI, avec la participation de 33 ministres du Tourisme. Haim Katz y rencontrera ses homologues, les représentants de compagnies aériennes étrangères et les principaux agents de voyages d'Espagne et d'Amérique du Sud.

Gili Yaari /Flash90

"L'un des objectifs de l'ennemi est de nuire à l'économie d'Israël et à notre image dans le monde, nous ne pouvons le permettre", a déclaré le ministre Katz. "Après avoir été absents du salon de Londres qui a eu lieu peu avant le déclenchement de la guerre, nous revenons pour présenter le caractère unique et la beauté de notre pays", a-t-il ajouté.

"C'est une façon pour nous de préserver notre infrastructure commerciale et de nous relever rapidement après la guerre". "Lors des réunions que j'aurai avec les ministres et les acteurs de l'industrie touristique mondiale, je travaillerai au renforcement du partenariat entre Israël et les pays d'Europe et d'Amérique latine", a précisé Haim Katz.

Amit Giron

Près de 8 500 exposants de 130 pays participeront au salon cette année où plus de 220 000 visiteurs sont attendus, dont environ 130 000 professionnels du tourisme. Parallèlement aux investissements sur les marchés traditionnels, dans le cadre des préparatifs pour l'après-guerre, le ministère reconsidère l'orientation et les investissements sur les marchés dans lesquels il opère. Il reconnaît en effet le potentiel non exploité du marché latin, qui comprend des dizaines de millions de croyants qui seront les premiers à se rendre en Israël pour des raisons religieuses.

Moshe Shai/FLASH90

Cette année, des dizaines d’entreprises du secteur touristique israélien exposeront, dont des chaînes hôtelières, des agents de voyage ou des compagnies aériennes. Dans l'une des attractions du pavillon, les visiteurs pourront imprimer sur un T-shirt des paysages d’Israël.