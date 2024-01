TikTok : Universal Music retire ses chansons du réseau social

La tension monte entre Universal Music Group (UMG), la plus grande major mondiale de l'industrie musicale, et TikTok, accusé de ne pas rémunérer équitablement les créateurs de musique. UMG a annoncé mardi le retrait de ses chansons de la plateforme sociale après l'échec des négociations sur des questions cruciales telles que la rémunération des artistes et des auteurs-compositeurs.

AFP / Denis Charlet

Dans une lettre ouverte, Universal accuse TikTok de tenter de construire son modèle commercial autour de la musique sans rétribuer à sa juste valeur les créateurs. Même si les deux parties ont discuté des termes d'un nouvel accord, celui-ci n'a pas été renouvelé avant l'expiration du contrat existant mercredi.

TikTok propose un taux de rémunération bien inférieur à celui des principales plateformes similaires

Alors que les grandes maisons de disques perçoivent des royalties des plateformes de streaming et des réseaux sociaux, Universal a dénoncé le fait que TikTok propose un taux de rémunération bien inférieur à celui des principales plateformes similaires. TikTok, de son côté, a qualifié les déclarations d'Universal de "mensongères", soulignant le potentiel de la plateforme en tant que véhicule de promotion pour les artistes.

Universal a répondu que la plateforme ne représente qu'une fraction minime de son chiffre d'affaires total et souligne également la présence de nombreux enregistrements générés par l'intelligence artificielle sur la plateforme, affectant des artistes comme Taylor Swift et The Weeknd.