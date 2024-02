Israël affirme que les exportations de gaz vers l'Égypte et la Jordanie ont augmenté de 25 % en 2023

Israël a déclaré lundi que les livraisons de gaz à l'Égypte et à la Jordanie ont augmenté d'environ 25 % en 2023, malgré de brèves interruptions au début de la guerre à Gaza, ajoutant que les exportations pourraient encore être développées. Israël se positionne comme un fournisseur d'énergie majeur dans la région et s'est engagé à fournir du gaz naturel à l'Europe, qui s'est détournée de la Russie depuis son invasion de l'Ukraine.

"La croissance spectaculaire des exportations de gaz naturel vers l'Égypte et la Jordanie prouve à quel point le marché du gaz naturel est un atout stratégique pour Israël et contribue à la stabilité régionale", a déclaré le ministre de l'Énergie, Eli Cohen, dans un communiqué. Le responsable a indiqué qu'Israël étudiait la possibilité d'accroître ses exportations afin de permettre l'approvisionnement de l'Europe, soit par l'intermédiaire d'usines de liquéfaction égyptiennes, soit en construisant des installations locales.

Le champ offshore Leviathan, exploité par Chevron avec deux partenaires israéliens, a produit 6,29 milliards de mètres cubes (mmc) pour l'Égypte et 2,71 mmc pour la Jordanie, selon le ministère. Le champ voisin de Tamar a exporté un total de 2,56 milliards de m3, dont la majeure partie vers l'Égypte. La plate-forme Tamar est proche de la bande de Gaza et a vu sa production chuter de 11 % en raison d'un arrêt d'un mois des opérations au début de la guerre d'Israël contre le Hamas.

Israël a découvert d'énormes gisements de gaz naturel en Méditerranée orientale il y a 15 ans et la production a commencé en 2013. Au total, le ministère a déclaré que la production de gaz avait augmenté de 13,9 % par rapport à 2022, ce qui a conduit à une année record pour les redevances de l'État de 2,19 milliards de shekels (556 millions d'euros), qui alimenteront un fonds souverain naissant.

Ce fonds, qui vise à éviter une surchauffe du shekel due à une expansion soudaine de la richesse nationale, a été créé en 2014 et devait commencer à fonctionner en 2018. Mais après un retard de quatre ans dû aux troubles politiques et à un flux de recettes différé, le fonds a commencé à fonctionner en juin 2022, une fois que les taxes sur les bénéfices tirés du gaz naturel et d'autres ressources ont dépassé le minimum requis de 1 milliard de shekels (250 millions d'euros). Les actifs du fonds devraient atteindre 12 milliards d'euros au cours de la prochaine décennie, selon le gouvernement.