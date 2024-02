Les bénéfices de la compagnie israélienne El Al ont bondi de 370% depuis la guerre

La compagnie israélienne El Al affiche un bénéfice plus élevé au quatrième trimestre, boosté depuis le 7 octobre alors que les avions El Al ont été mobilisés pour ramener des réservistes militaires et assurer les liaisons à l'international, tandis que ses rivales ont suspendu leurs vols vers Tel-Aviv, a rapporté le site économique Globes. El AL a gagné 39,7 millions de dollars au cours de la période d’octobre à décembre, contre 8,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, entraînant également un bond de ses actions. Reste à savoir si la compagnie parviendra à conserver une part de marché importante, à mesure que les compagnies aériennes étrangères reprennent leurs vols vers Israël.

Moshe Shai/FLASH90

Après l'annonce par United Airlines de la reprise de ses vols début mars, le prix de l’action de la compagnie aérienne israélienne a ainsi chuté de 14%. D’autres grands transporteurs comme Wizz Air (10% de part de marché), United (2,6%), EasyJet (3%) et Air India (0,3%) devraient également reprendre leurs liaisons en mars. Les transporteurs turcs Turkish Airlines et Pegasus, qui étaient responsables de 9% du trafic de passagers à l’aéroport de Ben Gourion avant la guerre, ne devraient, eux, pas voler à destination de l'Etat hébreu avant le feu vert du président Recep Tayyip Erdogan, et la compagnie irlandaise low cost Ryanair hésite toujours à reprendre ses liaisons. Forte de ses bons résultats, El Al a lancé une campagne visant à distribuer 18000 billets gratuits aux conscrits et aux réservistes de l’armée, en signe de reconnaissance.