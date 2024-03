Les attaques des Houthis n'ont pas d'impact substantiel sur le commerce avec Israël, ni sur l'inflation (ministère des finances)

Les attaques des Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, contre les cargos en mer Rouge ont un effet limité sur le commerce avec Israël et n'ont pas eu de conséquences inflationnistes significatives, a indiqué lundi l'agence Reuters, citant un rapport du ministère des Finances.

Depuis la mi-novembre, les Houthis ont lancé à plusieurs reprises des drones et des missiles contre la navigation commerciale internationale dans le golfe d'Aden, affirmant qu'ils agissaient en "solidarité avec les Palestiniens de Gaza" dans le cadre de la guerre d'Israël contre le Hamas. Leurs attaques en mer Rouge ont perturbé le transport maritime mondial, obligeant les entreprises à se réorienter vers des trajets plus longs et plus coûteux autour de l'Afrique australe, et alimentant les craintes que la guerre entre Israël et le Hamas ne se propage et ne déstabilise le Moyen-Orient dans son ensemble. Selon le ministère des finances, le prix du transport maritime ayant augmenté de 163 % à l'échelle mondiale, Israël pourrait être touché par une hausse des coûts d'importation ou par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et une hausse des prix des matières premières et de l'énergie.

(AP Photo)

Il précise toutefois que le coût du transport maritime ne représente que 3 % de la valeur totale des importations. Le ministère indique que, dans le cas le plus extrême, la hausse du coût du fret maritime contribuerait à une augmentation d'un point de pourcentage de l'indice des prix à la consommation (IPC) au cours de l'année à venir. Dans le même temps, il affirme qu'il n'y a pas eu de perturbations significatives dans la chaîne d'approvisionnement et que les prix des matières premières et de l'énergie sont restés largement stables. En conséquence, "les prévisions d'inflation pour l'année à venir sont restées essentiellement inchangées", indique le ministère. L'inflation est à son plus bas niveau depuis plus de deux ans (2,6 %).