Guerre Israël/Hamas : un franchisé de Starbucks licencie du personnel en raison de l’impact du boycott

Le franchisé de Starbucks au Moyen-Orient a commencé à licencier du personnel dans ses cafés de la région après que la marque s’est retrouvée ciblée par des militants pendant la guerre en cours entre Israël et l’organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza, a rapporté l'agence Reuters.

Alshaya Group, une entreprise familiale privée basée au Koweït qui détient des droits de franchise pour diverses sociétés occidentales, dont The Cheesecake Factory, H&M et Shake Shack, a publié une déclaration reconnaissant les licenciements dans ses sites du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. « En raison des conditions commerciales toujours difficiles des six derniers mois, nous avons pris la triste et très difficile décision de réduire le nombre de collègues dans nos magasins Starbucks MENA », peut-on lire dans le communiqué. Alshaya a refusé de répondre aux questions sur le nombre d’employés qu’elle licenciait. Reuters, qui a signalé les licenciements, a estimé le nombre à plus de 2000 employés. Beaucoup de ses employés dans les États arabes du Golfe sont des travailleurs étrangers originaires de pays asiatiques. Alshaya gère environ 1900 succursales Starbucks à Bahreïn, en Égypte, en Jordanie, au Koweït, au Liban, au Maroc, à Oman, au Qatar, en Arabie saoudite, en Turquie et aux Émirats arabes unis. Elle employait plus de 19000 personnes, selon la société basée à Seattle. Depuis l’attaque terroriste menée par le groupe terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre et la guerre qui a suivi à Gaza, Starbucks s’est retrouvé aux côtés d’autres marques occidentales ciblées par des militants pro-palestiniens pendant la guerre.