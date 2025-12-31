1,3 million de visiteurs en 2025 : le tourisme en Israël reprend des couleurs

L’année 2025 s’achève sur une reprise prudente du secteur touristique en Israël. Selon les données officielles, environ 1,3 million de visiteurs ont été enregistrés cette année, un chiffre qui laisse entrevoir un retour progressif à la normale après plusieurs années de ralentissement. Le ministère du Tourisme attribue cette tendance positive à l’assouplissement des restrictions de voyage et à la reprise des liaisons aériennes.

Les principaux pays d’origine des touristes sont les États-Unis (400 000 visiteurs), la France (159 000) et le Royaume-Uni (95 000), représentant à eux trois plus de la moitié du tourisme entrant. Viennent ensuite la Russie (64 000), l’Allemagne (38 000), l’Ukraine (31 000), le Canada (28 000) et la Roumanie (27 000).

Une enquête menée au premier semestre révèle des évolutions dans le profil des visiteurs : 51 % se déclarent juifs, contre 66 % en 2024, tandis que la part des pèlerins atteint désormais 9 %. La dépense moyenne par touriste indépendant s’établit à 1 622 dollars (hors vols), et la durée moyenne du séjour est de 9,3 nuits. Les principales motivations des voyages sont les visites familiales et amicales (45 %), les voyages d’affaires (12 %) et les vacances (14 %). L’enquête souligne également un niveau élevé de satisfaction : 88 % des touristes se disent très satisfaits, et 83 % recommanderaient Israël.

Le ministre du Tourisme, Haim Katz, s’est montré optimiste pour 2026 : « Avec l’assouplissement des restrictions et l’augmentation de l’offre de vols, l’année prochaine devrait marquer une reprise encore plus nette. La demande pour Israël reste forte, notamment aux États-Unis et dans d’autres pays clés. »